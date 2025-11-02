El giro radical en la vida de Lidia Torrent que afecta a su hija: «Es lo mejor»

Lidia Torrent ha dado un paso importante en su vida al decidir no mostrar más el rostro de su hija en redes sociales. La presentadora y actriz, que acudió recientemente a la gala de los premios Bazaar Women of the Year, explicó los motivos de esta decisión, que considera «lo mejor». Consciente del alcance y la exposición que suponen las redes para las familias conocidas, Lidia ha querido proteger a la pequeña Elsa, fruto de su relación con el ex futbolista y comentarista deportivo Jaime Astrain. Aunque en el pasado compartía imágenes sin filtros, ahora ha optado por preservar la intimidad de su hija y limitar el acceso público a su identidad. Para evitar confusiones, ha compartido su punto de vista con total naturalidad.

La protagonista de nuestra noticia se convirtió en madre en noviembre de 2022 y desde entonces su vida ha dado un giro centrado en el bienestar de su pequeña. Elsa, que lleva el nombre de su abuela, fue protagonista junto a su padre de una portada de Men’s Health en febrero de 2024, una imagen que aún se conserva en el perfil de Astrain. Aun así, con el paso del tiempo, la pareja ha revisado su postura.

Lidia ha confesado que al principio no veía problema en compartir fotos de la niña, pero que después de informarse y reflexionar, entendió los riesgos reales que puede conllevar exponer a los menores en Internet. Por ello, ha decidido continuar mostrando momentos familiares, pero siempre difuminando el rostro de su hija o evitando que aparezca de forma directa. Está convencida de que sus seguidores van a entender su punto de vista, por eso ha querido dar explicaciones y ha prometido que no hay nada extraño detrás de su postura. Simplemente quiere prevenir.

Lidia Torrent huye de los problemas

Según los datos que hemos recibido, Lidia Torrent sostiene que su decisión no responde únicamente al deseo de anonimato, sino a un ejercicio de responsabilidad. «No se trata de si quiero que la gente la conozca o no, sino de las consecuencias que puede tener más allá», afirma la comunicadora catalana. La exposición digital, el uso indebido de imágenes o el robo de contenido son realidades que, según dijo, prefiere evitar desde el principio. Para ella, lo esencial es que su hija crezca sin esa presión mediática que muchas veces rodea a los hijos de celebridades. De esta manera, Elsa podrá disfrutar de una infancia más tranquila, alejada del escrutinio público, una elección que Lidia considera un acto de amor y de sentido común.

Torrent también se refirió a las fotografías que en su día sí mostraron el rostro de su hija, restando importancia al hecho. Explicó que cuando los niños son muy pequeños, sus rasgos cambian constantemente, lo que hace que aquella imagen ya no refleje su aspecto actual. «Su cara ha sido camaleónica; ahora es otra niña completamente diferente», comenta al respecto.

Por otro lado, ha señalado que tanto ella como Jaime están satisfechos con la decisión tomada y la asumen como una forma de cuidar lo que más quieren. Después ha recalcado que su hija es «una fusión perfecta» entre ambos progenitores, así que de un modo u otro irá compartiendo alguna cosa sobre ella, pero desde el respeto. «La veo adorable», añade, dejando entrever que disfruta plenamente de su maternidad, aunque prefiera mantenerla en la esfera privada.

Los famosos protegen a sus hijas

El ejemplo de Lidia Torrent se suma al de otras figuras de nuestra crónica social que han optado por limitar la exposición de sus hijos. Una de ellas es Paula Echevarría, quien recientemente también ha dejado de mostrar el rostro de su hijo Miki, nacido de su relación con Miguel Torres. La actriz explicó en una entrevista con Elle Spain que las redes no son un entorno controlado, aunque pueda parecerlo, y que detrás de la aparente cercanía hay una audiencia inmensa y diversa. Según sus palabras, aunque la mayoría de sus seguidores son amables y respetuosos, también existe «gente con mucha maldad y pensamientos oscuros», motivo por el cual prefiere proteger la identidad del pequeño.

Esta reflexión compartida por ambas mujeres evidencia un cambio generacional en la forma en que los personajes públicos gestionan la exposición de sus familias. La normalización de las redes y la demanda constante de contenidos personales han obligado a muchos a replantearse los límites entre la vida profesional y la privada.

Lidia Torrent y Paula Echevarría representan a esa nueva corriente de madres que, sin renunciar a su fama en Instagram, optan por priorizar la seguridad y el bienestar de sus hijos. Más allá de la fama, sus decisiones invitan a una reflexión colectiva: la de entender que la privacidad infantil también es un derecho que debe ser protegido, incluso en la era de la sobreexposición. En su día, Ana Obregón y Terelu Campos se movilizaron para conseguir algo muy parecido y ahora le toca al nuevo grupo de famosos.