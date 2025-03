En los últimos días, Jaime Astrain y Lidia Torrent se han convertido en protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país tras salir a la luz que la pareja estaría pasando por una crisis en su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado su ruptura definitiva, aunque sí que hay un momento de incertidumbre entre ellos. Ahora, la comunicadora ha tenido un emotivo gesto con el padre de su hija Elsa que da cuenta que, a pesar de su distanciamiento, están dispuestos a luchar por la familia que han formado.

Lidia Torrent sorprende a Jaime Astrain por el Día del Padre

Pocos días después de que salieran a la luz los primeros rumores de su crisis sentimental, Torrent confirmaba a los medios de comunicación que, como les ocurre a muchas parejas, su relación no atravesaba por su mejor momento. Unas palabras que comentaron en el programa que presenta los fin de semanas Emma García en Mediaset que, además, apuntaron que se trataba de una ruptura definitiva. Una información que hizo estallar a la hija de Elsa Anka, pues formó parte del equipo de presentadores de la antena durante muchos años.

«Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo. Nunca me escondo, no he jugado nunca al gato y al ratón. Si tengo que decir algo, lo diré, no pretendo esconderme, pero creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones todo el día (…). Hay que tener cuidado con lo que se dice. No está bien jugar con temas tan delicados y que pueden afectar a menores», dijo la presentadora tras mostrar su molestia con la cadena de Fuencarral, a la que consideraba su casa por los años en los que formó parte del equipo de First Date.

Jaime Astrain en la 28º edición del Festival de Cine de Málaga. (Foto: Gtres)

Aprovechando su presencia en la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga, era Jaime Astrain el que daba un paso al frente para aclarar en qué punto se encontraba su relación con la madre de su hija. Tanto en el vídeo publicado por Lidia como en sus apariciones públicas ante las cámaras, la comunicadora no dejaba cerrada la puerta a una reconciliación. De hecho, nunca ha dejado claro de manera firme que estuvieran separados.

Por su parte, el creador de contenidos y modelo explicó que estaba completamente de acuerdo con las palabras de Torrent, con la que dijo que mantenía una buena relación por ser «la madre de su hija»: «Agradezco que preguntéis y agradezco vuestro interés, pero ya lo dijo Lidia el otro día. Habló y quedó todo claro y todo bien. Pedimos respeto por la peque y porque podamos gestionar esto de puertas hacia dentro. La familia es siempre lo más importante».

Lidia Torrent y Jaime Astrain en un evento a Madrid. (Foto: Gtres)

En medio de esta difícil situación en la que la pareja se ha convertido en el foco de la prensa, Lidia ha aprovechado un significativo día para sorprender a Jaime, que se encuentra en Puerto Rico. Desde el otro lado del charco, Astrain ha recibido una carpeta de fotos y varios dibujos de la pequeña Elsa. Además, no ha dudado en agradecer públicamente el detalle a Torrent: «Sorpresas inolvidables».