Lidia Torrent y Jaime Astrain se separan tras seis años juntos

Lidia Torrent y Jaime Astrain han tomado la decisión de continuar sus vidas por caminos separados tras seis años juntos y una hija en común. Esta situación se produce después de meses de rumores de crisis entre ellos.

Después de conocerse esta información Torrent se ha pronunciado a través de un comunicado publicado en las redes sociales. «No pretendo esconderme, pero también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día (…)», ha sido parte de su discurso.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, se ha podido saber que el fin de su historia de amor ha sido de mutuo acuerdo y que la relación que tienen es buena y se llevan bien. «Tienen una relación maravillosa. No era ningún secreto que estaban atravesando por una crisis. Empezaron los rumores de crisis en febrero cuando él compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños y no hay ni rastro de ella»,comentó Jorge Moreno desde el plató de Fiesta, espacio presentado por Emma García en Telecinco.

Por otro lado, Amor Romeira, que también colabora en el citado espacio televisivo, comentó que no tenía ninguna duda de que ambos iban a intentar ser «una pareja ejemplar» para su hija.

Lidia Torrent y Jaime Astrain posando ante los medios. (Foto: Gtres)

A pesar de que la noticia ha generado una vorágine de reacciones en el papel cuché, lo cierto es que todo apuntaba a que no estaban atravesando su mejor momento desde hacía algún tiempo. No sólo la ausencia de publicaciones juntos en el universo 2.0 hicieron saltar todas las alarmas, sino que Lidia Torrent tampoco asistió al cumpleaños del ex futbolista. Fue entonces cuando comenzaron a circular todas las especulaciones. Sin embargo, días después y en medio del revuelo generado, la propia presentadora lo confirmó en el marco de un evento de moda celebrado en el Parque del Retiro de Madrid.

Lidia Torrent y Jaime Astrain paseando. (Foto: Gtres)

«Las parejas pasan por altibajos y ya está. Es lo único que me apetece decir con respecto a ese tema», expresó. Tras estas declaraciones, Lidia y Jaime fueron vistos en el concierto de Quevedo celebrado en la capital. Un movimiento que indicaba que podrían haber acercado posturas. Además, a esta situación se sumaron las declaraciones que su círculo reveló a la revista ¡Hola! Comentaron que las diferencias que existían entre ellos no eran «graves ni irreconciliables».

El origen de su historia de amor

Lidia y Jaime comenzaron su romance poco después de que ella, quien fuera camarera y copresentadora del programa First Dates, pusiera fin a su relación con Matías Roure. Su romance surgió gracias a una amiga en común que los presentó. Desde entonces se volvieron inseparables. Durante el tiempo que han estado juntos hicieron siempre gala de su complicidad, sobre todo, a través de las redes sociales, donde compartían pequeñas píldoras de su día a día. Fruto de su amor, en 2022, dieron la bienvenida a su primera hija, Elsa.