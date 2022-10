Nace la primera hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain

¡Nuevo miembro a bordo en la familia! La pareja formada por Lidia Torrent y Jaime Astrain ha anunciado el nacimiento de su primer hijo en común. Lo han hecho este lunes 17 de octubre mediante un precioso post conjunto en Instagram. En él dan la bienvenida a Elsa, que es como se llama su hija. La pequeña hereda el nombre de su abuela, la mítica Elsa Anka.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Astrain (@jaimeastrain)

«Elsa Astrain Torrent, 17.10.22. Gracias Lidia por hacer la persona más feliz del mundo», escribía el exfutbolista. Amigos VIP como Elena Furiase, Teresa Andrés Gonzalvo, Carlota Corredera, Martita de Graná, Maxi Iglesias o Ana Peleteiro han dejado su mensaje de felicitación. Especialmente emocionada estaba su abuela quien ha escrito lo siguiente: «No se puede explicar…. #enamorada. Bienvenida a nuestras vida, pequeña Elsa 🤍 Os AmO 🤍».

La instantánea es absolutamente preciosa ya que muestran las manos de los felices padres entrelazadas con las de su recién nacida. Ahora tienen por delante un proyecto de vida tremendamente ilusionante pero a la vez la mayor de las responsabilidades. Cuidar de un bebé exige estar a la altura de sus necesidades pero qué duda cabe de que Lidia Torrent y Jaime Astrain lo harán de la mejor de las maneras posibles y, sobre todo, con mucho amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Astrain (@jaimeastrain)

Fue el pasado mes de marzo cuando la pareja dio la buena nueva: «Bebé a bordo», escribían al lado de una imagen de ambos sujetando una ecografía. Este nacimiento es el broche de oro a la vida de Lidia Torrent. Desde el principio, la joven compartió con sus seguidores los avances en su proceso de gestación. Todo ha transcurrido con normalidad y sin mayores complicaciones: «Lo estoy llevando muy bien, sigo sintiéndome ágil, sin cansancio o sueño fuera de lo normal, sin antojos ni picos continuos de hormona desestabilizantes», reconocía. No obstante, desveló que «me tomo por la noche para evitar náuseas y vómitos (…) hace poco estuve algo nerviosa y me noté la tripa rara y a la peque como incómoda. Fui a la ginecóloga y resulta que al somatizar esa inquietud se me había contraído el útero. Me hizo ir a casa a descansar y beber mucha agua, pero estaba todo bien y me duró solo unas horas».

A nivel personal, a Lidia Torrent no le falta de nada, pero es que en el ámbito profesional tiene una estabilidad envidiable. Desde hace varios años forma parte de First Dates, espacio conducido por Carlos Sobera, incluso también contaron con ella para la edición crucero del programa. A esto se le suma su participación como presentadora en los adelantos en Secret Story, sustituyendo así el rol que ha hecho Lara Álvarez en otras ocasiones. Precisamente, la asturiana es exnovia del padre de la pequeña Elsa. Por su parte, Jaime Astrain es tertuliano habitual del programa deportivo El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol. Una colaboración que compagina con sus labores como modelo y presentador esporádico.