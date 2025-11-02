Ni nieve ni granizo: el fenómeno que vuelve a Barcelona a partir de este día y el METEOCAT lo ha confirmado

Hay un fenómeno que vuelve a Barcelona a partir de este día, el Meteocat lo ha confirmado y no hay vuelta atrás. Será mejor que nos preparemos para lo peor con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Ni granizo ni nieve

El fenómeno que vuelve a Barcelona a partir de este día, según Meteocat

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso a primeras horas, disminuyendo a cielo nuboso en la mitad oriental y el Pirineo y a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Se esperan precipitaciones débiles durante la jornada en el Valle de Arán y el tercio oriental, que serán probables en el resto de forma más dispersa a primeras horas. Cota de nieve en el Pirineo bajando a 1900-2100 m a últimas horas. Las temperaturas mínimas se registrarán al final del día, bajarán en el Pirineo y tendrán ligeros cambios en el resto; máximas en descenso generalizado, localmente notable en la vertiente norte del Pirineo y el extremo nordeste. Viento flojo de componente norte en el Pirineo y del oeste en el resto la primera mitad del día; por la tarde aumentará a moderado del norte en el Ampurdán y del oeste en el cuadrante suroccidental; en el litoral central girará a sureste; en zonas expuestas del sur de Tarragona no se descartan rachas muy fuertes del noroeste».

Las alertas estarán activadas: «Descenso localmente notable de las temperaturas máximas en la vertiente norte del Pirineo y extremo nordeste. Baja probabilidad de rachas de viento muy fuertes del noroeste en zonas expuestas del sur de Tarragona».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Un frente poco activo acabará de recorrer la Península y Baleares, dejando cubiertos a su paso y nubosidad alta tras él. Se darán precipitaciones, en general débiles y dispersas, en el cuadrante nordeste peninsular, Levante, Andalucía occidental, meseta Sur y este de la Norte, sin descartarse aisladas en Baleares. A lo largo del día tenderán a menos, abriéndose claros a excepción de en el extremo norte peninsular, donde se mantendrá la nubosidad, con precipitaciones débiles en Galicia y, algo más abundantes, en el Cantábrico oriental. Durante la segunda mitad del día se esperan chubascos en litorales y nordeste de Cataluña y con baja probabilidad en el entorno del cabo de la Nao y Pitiusas. Cielos despejados o con intervalos de nubes altas en Canarias. Cota de nieve por encima de 2000 metros en el Pirineo. Bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, también posibles en puntos de ambas mesetas».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, sistema Central y Béticas orientales, llegando a descensos notables en puntos del Pirineo. Aumentos en Canarias, notables en las islas de mayor relieve. Se alcanzarán localmente los 30 grados, con máximas inusualmente altas para la época del año. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad noroeste peninsular y Baleares, notablemente en zonas de Extremadura y Castilla y León. Aumentos en Canarias y fachada oriental peninsular y pocos cambios en el resto. Las mínimas se darán al final del día en amplias zonas de la Península y Baleares, con heladas débiles en montañas del extremo norte. Soplará viento moderado de componente este en Canarias, con vientos de componente oeste en el resto; moderados en litorales, Baleares, Ebro e interior este peninsular, con intervalos fuertes en el Cantábrico, y con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Tenderá a arreciar la tramontana en Baleares y con intervalos fuertes en Ampurdán».