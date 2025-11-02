«Es cuestión de horas»: el aviso de Jorge Rey por lo que nos espera tras el puente de Todos los Santos

Jorge Rey lanza un aviso ante lo que nos está esperando tras el puente de Todos los Santos. Es cuestión de horas que veamos un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los elementos a tener en consideración. Es hora de dejar salir determinados cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

El experto en el tiempo puede darnos algunos detalles que sin duda alguna pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, con ciertas novedades que pueden acabar afectándonos de lleno. Este joven que en su día puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante en unos días de transformación para los que quizás no estamos preparados. El mes de noviembre empieza con fuerza y un puente importante para aquellos que tienen este primer lunes libre. La previsión del tiempo puede no tener buenas noticias.

Nos espera un cambio en cuestión de horas

Es cuestión de horas lo que está a punto de pasar en estos días que tenemos por delante, en estos días que tenemos por delante. Con una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar cambiando todo en unas horas en las que todo puede acabar siendo cambiante.

Estamos viviendo un otoño que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de cambios y de visualizar un giro importante en lo que puede pasar en una España en la que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de estar pendientes de un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este cambio de tiempo puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con un tiempo en el que tocará estar pendientes de un cambio que puede ser esencial.

El aviso de Jorge Rey de lo que nos espera en estos días que tenemos por delante

Es hora de saber lo que nos está esperando en estos días en los que quizás tocará estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de otoño. Por lo que, habrá llegado el momento de saber qué es lo que nos esperará en estos días de puente que quizás tenemos por delante.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Un frente poco activo acabará de recorrer la Península y Baleares, dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso y abundante nubosidad alta tras él. Se darán precipitaciones, en general débiles y dispersas, en el cuadrante nordeste peninsular, zonas del Levante, Andalucía occidental y meseta Sur y este de la Norte, sin descartarse de forma aislada en Baleares. A lo largo del día éstas tenderán a menos, abriéndose cada vez más claros a excepción de en el extremo norte peninsular, donde el paso de un segundo frente mantendrá la nubosidad, con precipitaciones débiles en Galicia y, algo más abundantes, en el Cantábrico oriental. Asimismo, durante la segunda mitad del día también se esperan chubascos en litorales y nordeste de Cataluña y con baja probabilidad en el entorno del cabo de la Nao e islas Pitiusas. Cielos despejados o con intervalos de nubes altas en Canarias. Cota de nieve por encima de 2000 metros en el Pirineo. Bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, también posibles en puntos de ambas mesetas».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, sistema Central y Béticas orientales, llegando a descensos notables en puntos del Pirineo. Aumentos en Canarias, donde se alcanzarán localmente los 30 grados, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad noroeste peninsular y Baleares, notablemente en zonas de Extremadura y Castilla y León. Aumentos en Canarias y fachada oriental peninsular y pocos cambios en el resto. Las mínimas se darán al final del día en amplias zonas de la Península y Baleares, con heladas débiles en montañas del extremo norte. Soplará viento moderado de componente este en Canarias, con vientos de componente oeste en el resto; moderados en litorales, Baleares, Ebro e interior este peninsular, con intervalos fuertes en el Cantábrico, y con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Tenderá a arreciar la tramontana en Baleares y con intervalos fuertes en Ampurdán».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuerte de cierzo en el bajo Ebro. Descensos localmente notables de las temperaturas máximas en el Pirineo y de las mínimas en Extremadura, y Castilla y León».