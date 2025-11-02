Félix ‘Buñuelos’ se estrena en TikTok para tratar de desviar el foco de la trama del PSOE

El triministro Félix Bolaños se ha estrenado este domingo en TikTok para tratar de desviar el foco de la trama del PSOE, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya enviado a la Audiencia Nacional los pagos en metálico del partido al considerar que pudo haberse cometido un blanqueo de capitales. Lo ha hecho con un vídeo en el que bromea con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, contándoles que se acaba de abrir una cuenta en esta red social y les pide ayuda. En él aparece guardado en el móvil de Puente como Félix «Buñuelos».

Alegría, que lo tiene agendado como «Súper Bolaños», le advierte de que le «va a tocar hacer bailes, en fin, cosas divertidas», bromeando como si fuera un plomizo, a lo que él contesta que claro que va a hacer algo divertido. «Estoy pensando en cambiarme de gafas», señala Bolaños, señalando «el exitazo que ha tenido Pedro», en alusión a las gafas de Christian Dior, de 300 euros, que el presidente del Gobierno llevó a la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Gafas que, como reveló OKDIARIO, eran un truco, puesto que Sánchez lee sin ellas su mitin final en el Senado. Un truco para mostrar un cambio físico a través de un elemento con el que nunca antes se le había visto y tomarse su tiempo en sus intervenciones, que intentó alargar desde el primer segundo de comisión, que duró cinco horas.

Tras colgar el teléfono, Alegría comenta en alto: «¡Madre mía! ¿Este hombre va a ponerse a hacer también TikTok? No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo». Y suelta un resoplo. Por su parte, Bolaños apunta tras la llamada: «Alegría, alegría tampoco tanta».

Félix ‘Buñuelos’ para Óscar Puente

Acto seguido, el ministro de Justicia llama por teléfono a Óscar Puente, quien tiene guardado su contacto como Félix «Buñuelos». Puente le pregunta qué es de su vida, a lo que éste contesta que anda «con la mayor transformación de la Justicia en décadas». Mientras, Bolaños levanta con la mano la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la cual acaba de reformar para dar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales y se quede con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Y ello a pesar de que tanto asociaciones de jueces como fiscales han denunciado que no es el momento de esta reforma mientras no se garantice la independencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno de Sánchez, acometiendo para ello una serie de reformas previas.

En el vídeo se escucha a Bolaños contando a Puente que se ha abierto una cuenta en TikTok, a lo que éste le pregunta que qué puede hacer él. «¿Ah, que quieres que te eche una mano, que estás muy desesperado?», indica Puente, señalando a Bolaños: «TikTok no es lo mío, lo mío es Twitter».

Además, el ministro de Transportes apunta que ahora está «muy ocupado asesorando a un político americano, a uno joven que está empezando y me ha hecho un regalo: me ha mandado una gorra». Entonces, Puente saca la gorra roja del presidente de EEUU, Donald Trump, con el lema Make America Great Again -Hacer América grande otra vez-.

Mientras, se ve a Bolaños escuchándolo junto al rótulo: «Vaya rollo me está metiendo». Puente le comenta que él hace lo que puede y si puede echarle una mano, que cuente con él. Cuando cuelga, el ministro de Transportes se queda pensando en lo que le ha contado su compañero de Gobierno y espeta: «Tiene más años que un bosque».

«Yo creo que de Twitter sabe, pero de TikTok el que sabe soy yo», termina diciendo Bolaños tras colgar el teléfono.

‘Caso Koldo’ y el juicio al fiscal general

Esta sarta de bromas llega en la semana en que tras los 40 no me consta, no lo sé, no recuerdo de Sánchez se ha pasado a un auto del Supremo elevando al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la investigación de los pagos en efectivo que realizó el PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del partido, y a su asesor ministerial Koldo García, junto con el informe de la UCO que ha descubierto la caja B del partido.

La publicación de este vídeo tiene también lugar un día antes de que comience el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para perjudicarla.

García Ortiz se convierte en el primer fiscal general que se sienta en el banquillo de los acusados. Las acusaciones piden para él penas que van desde los cuatro a los seis años de cárcel, como es el caso de la que ejercita la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Además, el Gobierno tira de humor mientras el presidente se encuentra también entre las cuerdas por los escándalos de su familia, con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, investigados por la Justicia.