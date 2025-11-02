El PP acusa a García Ortiz de ser «el fiel escudero» de Sánchez ante la corrupción que le acorrala

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este domingo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de ser «el fiel escudero» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la corrupción que le acorrala, y le ha reclamado que dimita antes de que comience su juicio por revelación de secretos para «no arrastrar a la Fiscalía al banquillo de los acusados».

Gamarra se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Logroño, donde ha analizado la situación política y judicial en España, en la que ha anunciado también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablará esta tarde con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para analizar «el contexto político» de la Comunidad Valenciana.

La popular ha destacado que en apenas 24 horas se ha pasado «de los 40 no me consta, no lo sé, no recuerdo de Sánchez a «las 16 evidencias de financiación irregular y blanqueo» en el PSOE que ha detectado el Tribunal Supremo, y que este lunes comenzará el juicio contra el fiscal general del Estado, lo que evidencia «la grave situación de corrupción política» que vive España.

«A Sánchez no le constan, no recuerda o no sabe, pero al Supremo las cuentas del PSOE no le cuadran», subraya Gamarra.

«Cuando hablamos del sanchismo hablamos de degeneración institucional; de corrupción económica y política; de la utilización de todas las instituciones del Estado al servicio del poder», ha apuntado. Y ha recordado el inicio del juicio, «en torno a la corrupción institucional, en torno al control de los instrumentos del Estado al servicio del poder, que lleva al banquillo al fiscal general del Estado» por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El PP ha pedido por enésima vez la dimisión de García Ortiz, antes del comienzo del juicio para no manchar la imagen de la Fiscalía. Una reivindicación que también le han hecho dos de las tres asociaciones de fiscales, salvo la progresista, que él presidió.

Gamarra señala que García Ortiz está a tiempo de «elegir entre seguir siendo el escudero de Sánchez o defender la independencia y la imparcialidad de la institución». Y le advierte que «sirviendo a Sánchez, que le exige continuar como fiscal general del Gobierno, que no del Estado, no se salvará él, no garantizará la credibilidad de la Fiscalía y Sánchez lo dejará tirado».

Plan de regeneración democrática

Durante su comparecencia ha anunciado que el PP presentará un Plan de regeneración democrática que contempla una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado para dotarla de «independencia, imparcialidad e instrumentos que devuelvan la credibilidad y confianza a la institución».

Esta iniciativa incluye desde la elección del fiscal general del Estado hasta las propias causas de cese automático del mismo en supuestos como éste.

«Ante tanta degeneración, lo que se necesita es regeneración democrática e institucional», ha sentenciado.

Degradación de la Fiscalía

Gamarra ha señalado que la degradación de la Fiscalía comenzó cuando Sánchez nombró a fiscal general del Estado a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, saltando directamente de un puesto a otro. «Siguió con el nombramiento de García Ortiz y ahora sigue obligándole a seguir en el cargo para mantenerlo a su servicio y protegerse desde la Fiscalía General en todos los procedimientos de corrupción que le acorralan a él, a su familia, su Gobierno y a su partido», ha expuesto.

Asimismo, ha indicado que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, no ve para nada normal, que el PSOE saque cientos de miles de euros de sus cuentas bancarias para llevarlos a Ferraz en un transporte de seguridad y repartirlos ensobres a sus cargos públicos.

«Es el juez quien señala la posibilidad de que se esté llevando a cabo, ante la relajación de controles, blanqueamiento de dinero procedente de fuentes no conocidas», apunta.

Además, Cuca Gamarra ha pedido explicaciones a los socios de Sánchez porque «de las conductas del PSOE, su voto y su apoyo los convierte en cómplices». «¿Qué más necesitan para decir algo? Porque desde el viernes sólo hay silencio por parte de los socios de gobierno y de investidura», critica.

Y destaca que la gravedad de la situación de corrupción política y económica en la que Sánchez ha situado a España sólo tiene una salida: convocar elecciones, como este sábado también recalcó Miguel Tellado, secretario general del PP.

«No puede permanecer en el poder. Su tiempo se acaba, está en una cuenta atrás y nadie le va a poder librar de la acción de la Justicia», sostiene la dirigente popular. «Sánchez sólo tiene un camino: el camino de las elecciones para que seamos los españoles los que decidamos el futuro de España. Un futuro de regeneración y de limpieza en la política española», ha concluido.