El PP exige elecciones después de que «Pedro ‘no me consta’ haya quedado más retratado que nunca»

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha retratado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Finge estar amnésico porque no puede decir la verdad sobre los escándalos que le rodean», ya que si lo hiciera, se autoinculparía, y «tampoco puede mentir sin empeorar todavía más su situación» porque se le abriría «otro frente judicial: por falso testimonio».

En declaraciones distribuidas por el PP a los medios, Tellado ha señalado que lo que a Sánchez «no le consta», al Tribunal Supremo (TS) sí, y por ello ha instado a la Audiencia Nacional que investigue «la llegada de dinero en bolsas de basura a la sede del PSOE», lo que evidencia que los jueces «ven indicios de delito en Ferraz».

Como ha informado OKDIARIO, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha enviado a la Audiencia Nacional los pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del partido, y a su asesor ministerial Koldo García, al ver indicios de blanqueo.

El juez sospecha que el PSOE habría ocultado pagos en metálico realizados a la trama de Santos Cerdán fuera de su contabilidad oficial. En el auto señala que existen «pagos en metálico» localizados por la UCO que «no se ha podido confirmar su correspondencia» en «la información facilitada por dicho partido político en esta causa».

Tellado ha destacado que cuando «aún tenemos recientes» las imágenes de la Guardia Civil entrando en la sede del PSOE, termina una semana en la que se ha visto con claridad cómo Sánchez se encuentra «en una situación imposible: La empezó viendo cómo su bloque de investidura se deshacía todavía más y la termina con un nuevo varapalo de los tribunales».

«Pedro Sánchez puede decidir cuánto dura la agonía, pero las urnas serán implacables y la Justicia también», sentencia el secretario general del PP.

Además, ha recordado que a todos los problemas con la Justicia se suma la «soledad política y parlamentaria de Sánchez», condiciones en las que «ningún demócrata continuaría en su cargo así».

«Nunca fueron más y ahora cada día son menos, pero Sánchez es enemigo de las prácticas democráticas y ya dijo que gobernaría contra el Parlamento», ha subrayado.

En este sentido, Tellado ha anunciado que el PP va a registrar una iniciativa para impedir que «un presidente sin crédito y sin mayoría pueda hacer uso discrecional del dinero público». «Le cerraremos todos los atajos que intente: Acorralado en lo judicial y en lo político, no le daremos tampoco un respiro en lo presupuestario», avisa.

Además, subraya que España «no se merece un presidente que no puede decir una sola verdad sin quedar al borde de una imputación judicial».

El blanqueo y la financiación irregular

Miguel Tellado ha recordado que los socialistas decían que el informe de la UCO acreditaba la limpieza de sus cuentas cuando «lo que acredita es lo turbio que es todo en su partido». «El blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan en el PSOE», recalca, haciendo hincapié en que «hasta aquí llegaron sus últimas mentiras».

Tellado ha reprochado a Sánchez su «colección de evasivas» en el Senado. «A ver qué le cuentan ahora a la Audiencia Nacional. Pedro no me consta ha quedado más retratado que nunca», declara el secretario general del PP.

Tellado lamenta el espectáculo «patético» de Sánchez en la comisión de investigación, donde deslizó hasta 50 «no me consta, no lo sé, no lo recuerdo».

«Sánchez está en un callejón con una única salida: las urnas. Cuando lo asuma y dé la palabra a los españoles será mejor para todos. España merece un Gobierno nuevo, fuerte y que tenga palabra y Sánchez no la tiene», concluye el dirigente popular.

Las 11 mayores mentiras en el Senado

Entre las mentiras que el presidente del Gobierno soltó en el Senado se encuentra la de que su relación con Koldo García era «anecdótica». OKDIARIO ha publicado este sábado un vídeo que la desmonta: le organizaba sus mítines.

Pinchando aquí puede acceder al fact-checking de OKDIARIO a Sánchez, con las 11 mayores mentiras que soltó en su comparecencia. Entre las falsedades destaca también, por ejemplo, la afirmación del presidente de que desconocía que su mujer, Begoña Gómez, estuviese imputada cuando se tomó los cinco días de «reflexión» para, supuestamente, meditar sobre su continuidad en La Moncloa. Lo cierto es que, como reveló este diario, Gómez ya había sido imputada entonces.

La Policía Judicial le comunicó su condición de imputada en el procedimiento sobre los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el 22 de abril, dos días antes de que Sánchez lanzase su «carta a la ciudadanía», amagando con dimitir.