El vídeo que revela que la relación de Sánchez y Koldo no era «anecdótica»: le organizaba sus mítines

El vano intento de Pedro Sánchez por desvincularse de José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García contrasta con el testimonio gráfico de su propia carrera política. Durante su comparecencia, este jueves, en la comisión de investigación sobre la trama del PSOE, en el Senado, Sánchez redujo a «anecdótica» su relación con Koldo.

Existen, sin embargo, decenas de imágenes que atestiguan que esa relación era más estrecha de lo que el presidente socialista intenta ahora hacer creer. Y, más allá, que el propio asesor se implicó particularmente en la organización de la campaña que, en 2017, encumbró a Sánchez al liderazgo del partido.

Así lo demuestra el vídeo que acompaña esta información, en el que se ve cómo Koldo García tiene un papel activo en uno de los mítines del candidato Sánchez durante la carrera de primarias que le enfrentaron a Susana Díaz. Fue el 24 de febrero de 2017, en Burlada (Navarra). El anfitrión de aquel acto fue Santos Cerdán, actualmente en prisión, y otro de los artífices de la carrera política de Sánchez.

Koldo García ocupa un lugar destacado en el acto, encargándose principalmente de funciones de seguridad. El asesor, además de Ábalos y Santos Cerdán, integraba la llamada banda del Peugeot, el grupo de íntimos con el que Sánchez recorrió las distintas sedes socialistas para ganarse el favor de la militancia. También este jueves, el presidente del Gobierno quitó importancia a ese grupo: «A mí me acompañaron miles y miles de compañeros», respondió, mientras la senadora de UPN, Mar Caballero, le mostraba una contundente imagen suya, con Cerdán, Ábalos y Koldo, en aquel proceso de primarias.

«Un guerrillero, un referente»

Sánchez incluso recuerda a Koldo García como parte esencial de aquel equipo, como relató en su libro Manual de Resistencia. Cuenta cómo Koldo fue el encargado de custodiar los avales, un papel sin duda relevante.

«El día de la entrega [de avales] era el 4 de mayo. Las dos noches anteriores, Koldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Como anécdota, valga contar que una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento».

Sánchez no dudó en fotografiarse en varias ocasiones con el asesor, a quien calificó, ya en 2014, como «último aizkolari socialista». Los elogios fueron constantes en aquella primera etapa, crucial para el ahora presidente del Gobierno: «Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último aizkolari socialista», llegó a escribir Sánchez sobre Koldo García, del que ahora, inútilmente, trata de desmarcarse.