Juicio al Álvaro García Ortiz, en directo | Última hora de la declaración de fiscal general del Estado en el Supremo en vivo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto este lunes, 3 de noviembre de 2025, el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de un proceso histórico: es la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. OKDIARIO relata en directo la primera sesión del juicio por la filtración a la prensa de correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y buscaba un acuerdo con la Fiscalía.