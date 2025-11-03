Juicio al Álvaro García Ortiz, en directo | Última hora de la declaración de fiscal general del Estado en el Supremo en vivo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto este lunes, 3 de noviembre de 2025, el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de un proceso histórico: es la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. OKDIARIO relata en directo la primera sesión del juicio por la filtración a la prensa de correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y buscaba un acuerdo con la Fiscalía.
La Abogacía del Estado denuncia un proceso injusto con vulneración sistemática de derechos fundamentales
La Abogacía del Estado ha denunciado que el proceso ha sido injusto en su conjunto, con vulneraciones constantes a la tutela judicial efectiva del fiscal general. En primer lugar, ha señalado la violación de la presunción de inocencia, argumentando que la investigación se dirigió únicamente contra García Ortiz sin explorar alternativas respaldadas por las actuaciones, con la idea preconcebida de que era culpable y orientada exclusivamente a conseguir pruebas incriminatorias; en este sentido, critica que no se analizaran los dispositivos de otras personas que también recibieron los emails, realizando la UCO sólo análisis selectivos, lo que demuestra una investigación unidireccional y parcial. No se buscaron pruebas de descargo. La defensa denuncia que desde el inicio se presentó como un concierto delictivo entre el fiscal general y la fiscal provincial, aunque se trataba de una dación de cuentas habitual de un caso más. Además, critica que el auto de apertura de juicio alegaba supuestas instrucciones de la Presidencia del Gobierno sin pruebas que lo respalden. Ha calificado la instrucción de naturaleza «inquisitiva y con carácter prospectivo», señalando el número excesivo de diligencias invasivas y que fue el juez quien tomó la iniciativa en lugar de las partes, sin que la defensa supiera claramente cuál era el objeto de la investigación. La Abogacía del Estado ha invitado a la Sala a leer su exposición detallada, citando como ejemplo el auto que citó a declarar como investigados al fiscal general, la fiscal provincial y el de la Secretaría Técnica atribuyéndoles conductas delictivas que el instructor luego tuvo que aclarar, y ha denunciado también la vulneración del derecho de igualdad de armas en el proceso judicial.
La Abogacía del Estado amplía las causas de nulidad: falta de expurgo y vulneración de legislación europea
La Abogacía del Estado ha continuado exponiendo presuntas causas de nulidad, denunciando que no se ha procedido al expurgo o eliminación de los elementos que no tienen relación con la causa a pesar de las reiteradas peticiones de la defensa, manteniéndose todo el material incautado a disposición del instructor, lo que convierte la instrucción, dice, en aún más desproporcionada y constituye una vulneración grave de la legislación de la Unión Europea y de la Constitución. La defensa exige que se destruya todo ese material ajeno a la investigación. Asimismo, considera nulas las posteriores copias de los dispositivos realizadas por el instructor, quien autorizó dos copias adicionales a la Unidad Central Operativa (UCO) tras la entrada y registro inicial, argumentando que esos autos y sus resultados deben ser excluidos de las actuaciones. Finalmente, la Abogacía del Estado ha cuestionado la validez de las comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y Estados Unidos para solicitar información a las empresas Google y WhatsApp, remitiéndose al escrito previamente presentado ante el tribunal para fundamentar esta impugnación.
La abogada del Estado alega causas de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales
La Abogacía del Estado ha expuesto las supuestas causas de nulidad de actuaciones durante la instrucción, comenzando por impugnar el auto de secreto de sumario decretado durante un mes por considerarlo nulo debido a la falta de justificación —argumentando que no contiene ninguna referencia elemental que justifique el riesgo grave para la integridad de las personas o el buen fin de la investigación— y por ser desproporcionado, ya que el mismo día que se dictó se realizó la entrada y registro con incautación de todas las pruebas, haciendo innecesario el secreto total cuando la defensa había solicitado una medida menos gravosa como una pieza separada secreta solo para las medidas tecnológicas. En cuanto al ámbito temporal, la abogada del Estado denuncia que el auto de entrada y registro excedió lo marcado por la Sala de Admisiones del Supremo, que limitó la investigación al periodo entre las 22:00 horas del 13 de marzo y las 20:00 horas del 14 de marzo, mientras que el instructor ordenó el volcado de todos los terminales desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre, un periodo de 8 meses. Además, señala una discrepancia en el objeto de la medida: mientras el auto establece que el recabo de datos se limita exclusivamente a emails y mensajes de la memoria de los dispositivos, la parte dispositiva ordena documentos en soporte papel o informático, aprehensión de teléfonos móviles, tablets y portátiles, volcado de cuentas de correo y redes sociales, y autoriza el cambio de contraseñas; esta incoherencia llevó a que la policía judicial incautara información de manera indiscriminada, incluyendo copia íntegra del teléfono, dos tarjetas SIM, disco duro del ordenador anterior y actual, OneDrive completo y copia parcial de dos cuentas profesionales, todo ello manifiestamente excesivo según la defensa.
Las acusaciones populares impugnan la incorporación de pruebas de la defensa
Las acusaciones populares han impugnado varias pruebas solicitadas por la Abogacía del Estado, cuestionando la incorporación de los tuits de Miguel Ángel Rodríguez y la transcripción de una tertulia radiofónica al argumentar que no hay garantías de autenticidad de estos documentos. Además, han objetado que los informes estadísticos aportados por la defensa procedan de una funcionaria que no es fiscal, alegando que solo los fiscales estarían facultados para presentar este tipo de documentación. Por su parte, la Fiscalía ha respondido que los datos estadísticos están debidamente certificados por su equipo interno y ha manifestado que no se opone a las peticiones documentales y periciales realizadas por la Abogacía del Estado.
Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan incorporar pruebas documentales y periciales
La Fiscalía ha pedido incorporar diversos documentos que demostraría que es habitual la dación de cuentas al jefe del Ministerio Público en casos similares, documentación sobre el uso del correo electrónico, cinco documentos más, notas de prensa comparativas, información acceso del jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid sobre la aplicación de la Fiscalía en Fortuny, y la lista de fiscales de delitos económicos con acceso a la bandeja de entrada de correos de Delitos Económicos; además, ha alegado vulneraciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el derecho a un juez imparcial. Por su parte, la Abogacía del Estado ha solicitado aportar documentación y un peritaje sobre el borrado del móvil del fiscal general, causas de nulidad de actuaciones y vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción; como prueba documental ha pedido incorporar tuits de Miguel Ángel Rodríguez que evidencian una supuesta confabulación entre Hacienda y el Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso, tuits de Esteban Urreiztieta que coinciden con el contenido del email del abogado de González Amador, un pantallazo del grupo de La Sexta donde se manejaba la versión de los hechos posteriormente publicada, búsquedas de la palabra «Campos» en el teléfono de García Ortiz que arrojan resultado negativo, correos ofensivos recibidos por el fiscal general tras la publicación de su cuenta y teléfono que le obligaron a cerrar su Gmail, un programa de EsRadio donde Urreiztieta ofrece una versión coincidente con los hechos, y un peritaje que certifica que es imposible determinar qué mensajes fueron borrados ese día del móvil.
El presidente de la Sala pregunta a las partes si tienen cuestiones previas que plantear
Las acusaciones han solicitado la incorporación de nuevas pruebas documentales al juicio. Gabriel Rodríguez, abogado de Alberto González Amador, ha pedido como prueba dos documentos: los mensajes de WhatsApp entre el periodista Campos de la Cadena SER y el abogado Carlos Neira la noche de los hechos, y las dos versiones del artículo de El País sobre el caso —la primera publicada a las 19:14 horas por el periodista Juan José Mateos, que recogía por primera vez la existencia del email y su contenido, y la versión actualmente disponible de las 23:17 horas—, señalando que el periodista Mateos está citado como testigo para ser interrogado sobre ese tema. Por su parte, Ignacio de Lucas, representante del Colegio de Abogados, ha solicitado los documentos de instrucciones de funcionamiento mencionados por otras acusaciones, aunque que, salvo error, no están incorporados a la causa. El presidente de la Sala deberá resolver sobre la admisión de estas cuestiones previas antes de dar paso a la declaración de los testigos.
Primera palabra de García Ortiz: «No»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pronunciado su primera palabra en el juicio al responder «No» a la pregunta del presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sobre si se considera responsable de los delitos que se le imputan. García Ortiz, sentado en el estrado con toga y corbata negra junto a sus abogados de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, ha negado así su culpabilidad por el delito de revelación de secretos del que le acusan las siete acusaciones presentes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Una secretaria de la Sala Segunda resume el caso, los hechos y los escritos de acusación de las partes
Una funcionaria del Supremo está resumiendo los escritos de acusación de las siete partes personadas contra la defensa ejercida por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. En el lado acusatorio, Alberto González Amador actúa como perjudicado solicitando 4 años de cárcel y 408.000 euros en multas y daños morales, acompañado por seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide la pena más alta con 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación; el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y Manos Limpias reclaman 4 años de prisión y multas de 81.000 y 216.000 euros respectivamente; y la acusación popular unificada de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír solicita 4 años de cárcel por revelación de secretos y prevaricación.
El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado: por la puerta de autoridades, en coche oficial y solo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado este lunes al Tribunal Supremo para ser juzgado por presuntamente haber filtrado a la Cadena SER información confidencial sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha llegado en coche oficial y entra por la puerta de autoridades arropado por aplausos de algunos presentes. Se ha sentado con la toga junto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le defienden.
Más de 200 periodistas se han acreditado para seguir en directo un juicio sin precedentes que ha generado una enorme expectación mediática y política por el rango institucional del acusado y las implicaciones del caso en el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Buenos días. Comienza el directo del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo acoge un proceso histórico: por primera vez en democracia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. García Ortiz afronta un juicio por un presunto delito de revelación de secretos, tras la filtración a la prensa de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juicio se dividirá en seis sesiones y culminará, según lo previsto, hasta el jueves 13 de noviembre y contará con 29 testigos, entre ellos 11 agentes de la UCO.
En esta primera jornada, los primeros en declarar son Julián Salto, fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid; Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial; Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid; y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y considerado la mano derecha de García Ortiz.
Abogacía del Estado denuncia dilaciones indebidas, valoración sesgada de la prueba y vulneración del derecho a la intimidad
La Abogacía del Estado ha denunciado las dilaciones indebidas del procedimiento, señalando que en menos de 8 meses tuvo que solicitar en seis ocasiones impulso procesal ante la falta de respuesta a las diligencias pedidas y la ejecución de las acordadas; el recurso de apelación contra el auto de entrada y registro tardó 3 meses en resolverse, otro recurso tardó dos meses y medio, y en varias ocasiones transcurrió un mes o mes y medio sin que un recurso fuera admitido a trámite o repartido a las demás partes, llegando la defensa a advertir que presentaría recurso de amparo.
En cuanto a la valoración de la prueba, aunque corresponde al órgano judicial, la defensa critica que se descartaran sistemáticamente los elementos favorables a los investigados, destacando que el auto de apertura de juicio se basa únicamente en tres elementos para justificar el procesamiento: la proximidad temporal entre la recepción del correo por el fiscal general y su difusión en la Cadena SER, los emails de la fiscal provincial, y el borrado del móvil, sin tener en cuenta otros factores relevantes explicados en el voto particular del auto. Finalmente, ha denunciado la vulneración del derecho a la intimidad al no dificultar el instructor el acceso de la prensa a datos personales a pesar de las peticiones de la defensa, revelándose los números de teléfono del fiscal general, su domicilio particular y de terceros ajenos a la causa, personas familiares, y la lista íntegra de llamadas recibidas incluyendo las privadas y familiares; la defensa solicitó medidas de salvaguarda como marcas de agua en lo aportado a las partes, medidas de anonimización u órdenes a la UCO que no fueron atendidas. Sostiene que las continuas filtraciones obligaron al fiscal general a cambiar su línea de móvil particular y su correo electrónico por las llamadas y correos amenazantes que recibió.