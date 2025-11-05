Juicio al fiscal general del Estado, en directo: Juan Lobato y la número 2 del PSOE de Madrid declaran en el juicio contra el fiscal general

Hoy, 5 de noviembre de 2025, continúa desarrollándose el histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El proceso, que se extiende a lo largo de seis jornadas, entra en una fase decisiva con la declaración de varios testigos relevantes, entre ellos jefes de prensa, fiscales y dirigentes políticos implicados directamente en el caso.

Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera testifican ante el Supremo

Entre los citados este miércoles se encuentran Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, y Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa. Ambos comparecen como testigos en el marco de la investigación por presunta revelación de secretos sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El correo filtrado y la acusación por revelación de secretos

La acusación sostiene que García Ortiz filtró un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda. Durante esta tercera jornada, se examinan las comunicaciones internas en la Fiscalía y se reconstruye la cadena de decisiones que rodearon la difusión del polémico documento.

Dimisión de Lobato y uso político del correo

Lobato dimitió como líder del PSOE-M tras registrar ante notario unos mensajes con Sánchez Acera sobre el uso político del correo en la Asamblea de Madrid. Su testimonio se considera clave para esclarecer si hubo intencionalidad en la filtración y si se vulneraron derechos fundamentales.

La postura de la Fiscalía y la defensa de García Ortiz

La Fiscalía ha solicitado la absolución del fiscal general y ha criticado duramente la instrucción del caso, calificándola de «inquisitiva» y denunciando vulneraciones de derechos fundamentales. La declaración del propio García Ortiz está prevista para el 12 de noviembre.

Un juicio con implicaciones institucionales y políticas

Más allá del plano judicial, el juicio ha abierto un intenso debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre instituciones en España, con un seguimiento mediático y político sin precedentes.