Las redes se mofan de la ‘SER’ por llamar «dictadura» al Gobierno de Sánchez: «Por fin un titular real»

Las redes se están mofando de la Cadena SER por referirse al Gobierno de Pedro Sánchez como una «dictadura». Y es que la emisora publicó un tuit sobre los fastos del franquismo en el que decía: «Arranca el acto de homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura que preside Pedro Sánchez». Un fallo de redacción que le ha costado cientos de críticas y burlas en X (antes Twitter).

«Por fin un titular real», «titular muy acertado», «la primera vez que dicen la verdad», «¿quién escribe los titulares? vaya nivel» o «posiblemente el titular más real que pudo escribir La Ser» son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a la publicación. El tuit, que es del 31 de octubre a las 12:09 horas, continúa publicado cuando son las 15:10 del 2 de noviembre.

La publicación corresponde a la retransmisión del último homenaje del Gobierno de Pedro Sánchez a las víctimas del franquismo con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

No es la primera vez que la SER la lía en redes sociales. El pasado 14 de septiembre la emisora, de línea editorial afín al Gobierno, tuvo que rectificar una información tras publicar una noticia sobre los incidentes de la etapa final de La Vuelta ciclista con el siguiente titular: «Una multitud se defiende con vallas de la Policía tras invadir el recorrido de La Vuelta a la altura del Paseo del Prado».

La SER daba a entender que los manifestantes actuaban en defensa propia frente a la actuación policial; un relato que distorsionaba los hechos. Tras las numerosas críticas que generó el mensaje, se vieron obligados a corregir la publicación.