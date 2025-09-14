La cadena Ser, de línea editorial afín al gobierno de Pedro Sánchez y en la que muchos de sus profesionales atacan a medios críticos con el Ejecutivo, ha tenido que publicar este domingo una rectificación tras difundir información falsa en un tuit relacionado con los incidentes ocurridos durante la etapa final de La Vuelta este domingo en Madrid y la actuación policial.

En su publicación original en la red social X, la Ser afirma: «Una multitud se defiende con vallas de la Policía tras invadir el recorrido de La Vuelta a la altura del Paseo del Prado». Lo que sugería que los manifestantes actuaban en defensa propia frente a la actuación policial. Un relato que distorsionaba los hechos.

Tras las numerosas críticas que ha generado el mensaje en sus comentarios, rápidamente cuestionado por usuarios en la red social, la Cadena Ser se ha visto obligada a corregir su publicación.

En su rectificación, el medio ha reconocido el error y ha publicado: «Corregimos el enunciado de esta publicación. Varios manifestantes arrojan vallas a la Policía tras invadir el recorrido de La Vuelta a la altura del Paseo del Prado».

Esta nueva versión aclara que han sido los manifestantes quienes arrojaron las vallas contra los agentes, un hecho que contrasta radicalmente con la idea inicial de una multitud actuando en defensa propia.

Final vergonzoso de La Vuelta

La etapa final de La Vuelta ha tenido que ser suspendida por el boicot de radicales propalestinos, ofreciendo o una vergonzosa imagen internacional. Madrid era el objetivo de la izquierda radical para reventar la etapa final de la Vuelta a España. Pero el despliegue policial del que es máximo responsable el Gobierno de Sánchez, ejecutado por el ministro Fernando Grande-Marlaska y administrado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha resultado manifiestamente insuficiente para hacer frente a los violentos. Tan inadecuado que los boicoteadores radicales –jaleados horas antes y en público por el propio Pedro Sánchez– no han encontrado dificultad alguna para superar el cordón policial y asaltar la calzada del kilómetro final de la Vuelta, en pleno corazón de Madrid, en la zona neurálgica, la más crítica y la que, por tanto, debía haber sido la más protegida.

El dispositivo policial ha sido claramente insuficiente, y no han tardado en alzarse voces, desde el ámbito deportivo y el político, que apuntan directamente a la responsabilidad de Sánchez, Marlaska y Martín, al considerar que ha sido, de facto, un despliegue policial medidamente insuficiente para que los boicoteadores pudieran cumplir su objetivo.

Apenas 1.500 agentes de la Policía Nacional y de La Guardia Civil han velado por la seguridad de La Vuelta a España que estos días ha recorrido varios puntos de la Comunidad de Madrid. En el caso de la capital de España, la dotación ha sido ínfima en comparación con la dimensión del sabotaje, que se conocía de antemano.