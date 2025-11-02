Ha sido el último aviso al Niño Juan. La Policía Nacional investiga un ajuste de cuentas por una deuda económica el secuestro del famoso ladrón rematado de una paliza y un tiro en la pierna antes de ser liberado.

Como adelantó OKDIARIO el alunicero y butronero, que cuenta con más de 120 detenciones en su haber, fue secuestrado el viernes en el barrio de Carabanchel y liberado 24 horas después con un tiro en la puerta y signos evidentes de haber sufrido una fuerte paliza.

Aunque ni el Niño Juan, ni nadie de su entorno, ha denunciado el secuestro y la posterior agresión, los policías del Grupo XII de la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid investiga de oficio y busca en qué lugar de Toledo la banda de secuestradores mantuvo retenido y golpeado al ladrón reincidente.

Usan un extintor para borrar huellas

De hecho, los secuestradores de Juan Manuel Gordillo, abandonaron en la autopista AP-41 que une Madrid con Toledo uno de los vehículos robados que utilizaron en el secuestro.

El coche había sido abandonado en el arcén y antes, rociado con un extintor vacío en su interior para borrar huellas y posibles restos de ADN de la banda de secuestradores. Una de las hipótesis es que los secuestradores retuvieron al famoso alucinero en alguna vivienda apartada en el límite entre Madrid y Toledo.

Asi fue el secuestro del ‘Niño Juan’

Los hechos sucedieron este viernes sobre las 20:45 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de numerosos testigos que alertaban de un choque entre varios vehículos y un tiroteo en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López de Madrid.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Era el vehículo que conducía el alunicero, un Volkswagen Golf a nombre de su madre. Tres coches de alta gama, dos Audis Q7 robados y un Maserati le siguieron y le hicieron un sandwich, dos por delante y uno por detrás, y tras embestirle, tirotearon el vehículo, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los vehículos, para después huir rápidamente del lugar.

La Policía Científica recogió media docena de casquillos de bala en el lugar del secuestro y el Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial, experto en combatir a las bandas de aluniceros y butroneros, arrancó la investigación.

Este sábado, 24 horas después del suceso, los ejecutores del secuestro liberaban al Niño Juan tras darle una fuerte paliza y pegarle un tiro de aviso en la pierna.

Su currículo: más de 120 detenciones

Juan Manuel Gordillo pertenece a la extensa familia de ladrones, butroneros y aluniceros que crecieron en el Sur de Madrid. Ladrón desde que llegaba a sostener un volante, se inició con las bandas de aluniceros, pasó por los asaltos a camiones de mercancías y posteriormente, los butrones.

«Con su historial delictivo podría empapelarse una habitación», así definen fuentes policiales al Niño Juan, que saltó definitivamente a la fama cuando fue arrestado por planear un robo de película (con serie en Netflix, cómo no) en el Palacio de Fontainebleau, a las afueras de París, en 2019 por encargo de un mafioso chino.

El niño Juan fue contratado por 800.000 euros para saquear la porcelana de la colección asiática del museo francés. Detenido con ayuda de la Policía Nacional justo antes de dar el golpe, el Niño Juan pasó dos años en una cárcel francesa y quedó libre con una pulsera telemática.

Ahora estaba en libertad con cargos después de su último arresto en España la pasada primavera. Este hombre que hace décadas hizo de la delincuencia su vida, acumula 120 detenciones y otro largo listado de enemigos en otras bandas de delincuentes profesionales de Madrid con los que tiene cuentas pendientes.