Mazón abandona el búnker de la Casa de las Brujas en Alicante tras recluirse para decidir su futuro

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha abandonado este domingo al filo de las 22 horas la denominada Casa de las Brujas en Alicante, el búnker del PP provincial donde pasó el fin de semana recluido junto a su círculo más estrecho de confianza. La imagen de su salida que ha conseguido OKDIARIO en exclusiva muestra a Mazón acompañado por Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Popular y número dos de Ester Múñoz en el Congreso tras el intenso cónclave político que ha marcado estas últimas horas en torno al futuro del president valenciano..

Durante su encierro en este emblemático edificio alicantino, sede histórica del partido en la provincia, Mazón ha analizado con su equipo las opciones para afrontar la crisis desatada tras la gestión de la DANA que asoló Valencia. Las reuniones se han centrado en diseñar una estrategia de supervivencia política ante las crecientes presiones para su dimisión.

El hermetismo ha sido absoluto durante todo el fin de semana en este cuartel general popular, conocido popularmente como Casa de las Brujas, aunque nunca las hubo en este edificio. Pero ya se sabe, como dice el refrán gallego, habelas hainas. Y más cuando está en juego el futuro del líder del PP valenciano tras meses de linchamiento por parte de la izquierda.

Desde su búnker Mazón mantuvo en todo momento contacto con Alberto Núñez Feijóo, con quien mantiene una sintonía total en el análisis de la situación y en la estrategia a seguir. La relación de confianza mutua ha sido clave durante estas semanas de máxima presión, y ambos comparten la convicción de que no se puede permitir que la izquierda consiga derribar a un presidente autonómico mediante una campaña de acoso sistemático.