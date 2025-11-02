3-0. El Mallorca naufraga en La Cartuja

El Mallorca naufraga en La Cartuja y depende del resultado del Oviedo-Osasuna de este lunes para seguir fuera del descenso. El Betis le sometió a un castigo durísimo y quizás exagerado, pero la contundencia del brasileño Antony, autor de dos goles y asistente de otro, resultó decisiva. El equipo mallorquinista se acercó al empate tras el primer gol, pero los dos segundos tantos verdiblancos, que llegaron en un margen de apenas dos minutos, le hundieron de manera definitiva.

Todos los planes trazados por Arrasate se hicieron añicos al paso por el minuto 10. Antony tomó un balón por la derecha, tiró una pared con el Cucho Hernández tras trazar una diagonal y desde fuera del área soltó un disparo raso al que no pudo llegar Bergstrom, seguramente condicionado porque el remate se coló por debajo de las piernas de Samú Costa.

A pesar del 1-0, el equipo no bajó la cabeza y se fue valiente hacia arriba en busca del empate, presionando al Betis en la salida defensiva y llegando con peligro en varias ocasiones. A los 27 minutos un centro de Mojica lo cabeceó en plancha Muriqi y el balón no acabó muy lejos de la escuadra. Estaba claro que el equipo seguía en pie.

No pintaba mal el partido, pero Antony se encargó de frenar en seco la reacción mallorquinista. A los 34 minutos salió de nuevo desde la derecha, combinó en esta ocasión con Bellerín y volvió a soltar un disparo tremendo que acabó en el fondo de la mera de un impotente Bergstrom.

El 2-0 acabó con el Mallorca, pero por si hubiera dudas el Betis no tardó en cavar su fosa. Dos minutos más tarde Lo Celso abríó a la banda al omnipresente Antony, que esta vez no ejerció de goleador, sino de asistente, y su centro raso lo remató a placer Abde en el corazón del área. 3-0, un castigo tremendo y quizás exagerado, pero así es el fútbol. De hecho, Bergstrom salvó a bocajarro el 4-0 en la última jugada de la primera parte.

Betis: Álvaro Valles (1), Bellerín (2), Bartra (1), Natan (1), Ricardo Rodríguez (1), Amrabat (1), Fornals (1), Antony (3), Lo Celso (2), Abde (1) y Cucho Hernández (1). Valentín (1) por Ricardo Rodríguez (46′)

Mallorca: Bergstrom (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (0), Morlanes (1), Samú Costa (0), Sergi Darder (1), Mateo Joseph (0), Virgili (1) y Muriqi (1). Pablo Torre (1) por Sergi Darder (63′), Omar Mascarell (1) por Morlanes (63′), Asano (1) por Mateo Joseph (63′)

Árbitro: Gil Manzano (1). TA Samú Costa

Goles: 1-0. Min.10: Antony; 2-0. Min.34: Antony; 3-0. Min.37: Abde