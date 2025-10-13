Histórico: paso de gigante de Kosovo para estar en el play off del Mundial

La selección de Kosovo ha escrito hoy la que seguramente es la página más brillante de su corta historia al imponerse 0-1 en el estadio Ullevi de Goteborg a Suecia, que presentó en ataque a los delanteros del Arsenal y del Liverpool Viktor Gyokeres y Alexander Isak. Un gol del atacante del Hoffenheim alemán Fisnik Asllani en el minuto 32 de la primera parte fue suficiente para darle los puntos a los kosovares, que disfrutan ahora de una ventaja de cuatro sobre la Eslovenia de Jan Oblak a falta de sólo seis por disputarse, aunque su próximo partido será precisamente en Ljubjiana en noviembre.

Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, capitán del equipo nacional que dirige el alemán Franco Foda, no pudo marcar esta vez, aunque cuajó un gran partido en el que no escatimó esfuerzos para ayudar a sus compañeros en defensa, especialmente a balón parado. El atacante bermellón fue sustituido por Rahmani a los 90 minutos. Kosovo fue muy solidario y defendió con uñas y dientes su ventaja a pesar de los movimientos del banquillo sueco, que mandó al campo al delantero del Newcastle Elanga y al extremo del FC Barcelona Bardghji, aunque sin poder vulnerar en ningún momento la meta que defendió el portero del Sassuolo italiano Arijanet Muric.

A Kosovo le quedan ahora dos partidos claves. Si no pierde en Eslovenia el próximo 15 de noviembre tendrá garantizada matemáticamente la segunda posición del grupo, lo que le otorga plaza para el play off que se celebrará en marzo y en el que cuatro de los doce segundos clasificados de la zona europea obtendrán billete para el Mundial. Si perdiera la quedaría una segunda opción tres días más tarde, aunque estaría obligado a derrotar al líder del grupo, Suiza, que hoy no ha pasado del empate en Eslovenia, en una gran noche de Oblak.