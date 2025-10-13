Trump: «Hemos logrado lo que todo el mundo decía que era imposible, por fin tenemos paz en Oriente Medio»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado este lunes 13 de octubre por la tarde tras la firma del acuerdo de paz de la Franja de Gaza en Egipto que «hemos logrado lo que todo el mundo decía que era imposible, por fin tenemos paz en Oriente Medio». Donald Trump ha rubricado en Egipto el acuerdo de alto el fuego en Gaza junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía, en lo que considera el inicio de una nueva era en la región.

Trump ha anunciado este lunes «el fin de la guerra en Gaza» tras firmar en Egipto la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hamás, en un acto que ha reunido a decenas de líderes internacionales.

El acuerdo, bautizado como Peace 2025, fue suscrito en Egipto por Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, bajo la supervisión de Naciones Unidas y representantes de la Unión Europea. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas ha participado en la ceremonia.

El presidente de Estados Unidos ha posado ante un gran cartel con el lema Peace in the Middle East (Paz en Oriente Medio) antes de dirigirse a los asistentes. «Hemos logrado lo que todo el mundo decía que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio», ha declarado Trump, en un discurso en el que ha agradecido a los líderes árabes su «valentía y compromiso» para alcanzar un acuerdo «histórico».

El pacto contempla un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza, la retirada gradual del ejército israelí, y una fuerza internacional de supervisión encabezada por Egipto y Qatar, con apoyo logístico de Estados Unidos. A cambio, Israel habría recibido garantías de seguridad y el compromiso de que Hamás entregue a los últimos rehenes israelíes y desmantele parte de su estructura militar en la zona. Este lunes por la mañana Hamás ha liberado a los últimos 20 rehenes con vida.

El acuerdo forma parte de un plan más amplio que busca recuperar los Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump durante su anterior mandato, y sumar a más países árabes a la normalización con Israel. «Ya no hay excusas: ni Gaza ni Irán pueden seguir siendo pretextos para no avanzar hacia la cooperación regional», ha destacado Trump durante su intervención.

El acto concluyó con una foto de grupo y un aplauso prolongado de los asistentes. En contraste, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no acudió a la cumbre. Tampoco los líderes de Hamás.

Texto íntegro de la declaración firmada

Firmantes:

Donald J. Trump , residente de los Estados Unidos de América

, residente de los Estados Unidos de América Abdel Fattah El-Sisi , presidente de la República Árabe de Egipto

, presidente de la República Árabe de Egipto Tamim bin Hamad Al-Thani , emir del Estado de Qatar

, emir del Estado de Qatar Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República de Turquía

Nosotros, los abajo firmantes, celebramos el compromiso verdaderamente histórico y la implementación por parte de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, que pone fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, abriendo un nuevo capítulo para la región, definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.

Apoyamos y respaldamos los sinceros esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz duradera en Oriente Medio. Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos palestinos e israelíes.

Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con la protección de sus derechos humanos fundamentales, la garantía de su seguridad y el respeto de su dignidad.

Estabilidad regional y mundial

Afirmamos que el progreso significativo surge de la cooperación y el diálogo sostenido, y que el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones y los pueblos contribuye a los intereses perdurables de la paz y la estabilidad regional y mundial.

Reconocemos la profunda importancia histórica y espiritual de esta región para las comunidades religiosas cuyas raíces están entrelazadas con la tierra de la región, entre ellas el cristianismo, el islam y el judaísmo. El respeto por estos vínculos sagrados y la protección de su patrimonio seguirán siendo fundamentales en nuestro compromiso con la coexistencia pacífica.

Lucha contra el terrorismo

Nos une nuestra determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas. Ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, ni cuando las ideologías radicales amenazan la esencia de la vida civil. Nos comprometemos a abordar las condiciones que facilitan el extremismo y a promover la educación, las oportunidades y el respeto mutuo como fundamento de una paz duradera.

Participación internacional

Por la presente, nos comprometemos a resolver futuras disputas mediante la negociación y el diálogo diplomático, en lugar de la fuerza o un conflicto prolongado. Reconocemos que Oriente Medio no puede soportar un ciclo persistente de guerra prolongada, negociaciones estancadas ni la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de los términos negociados con éxito. Las tragedias de los últimos dos años deben servir como un recordatorio urgente de que las generaciones futuras merecen algo mejor que los fracasos del pasado.

Buscamos la tolerancia, la dignidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos puedan alcanzar sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe u origen étnico.

Visión integral de seguridad y prosperidad

Perseguimos una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios de respeto mutuo y destino compartido.

Con este espíritu, celebramos los avances logrados en el establecimiento de acuerdos de paz integrales y duraderos en la Franja de Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos de la región. Nos comprometemos a trabajar conjuntamente para implementar y mantener este legado, sentando las bases institucionales sobre las que las generaciones futuras puedan prosperar juntas en paz.

Nos comprometemos con un futuro de paz duradera.