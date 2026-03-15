Surrealista situación en Gema del Vino: una vecina va a votar y acaba de presidenta de la mesa electoral

Las elecciones en todo el mundo suelen dar momentos cómicos y anécdotas en las que los ciudadanos más despistados suelen ser los protagonistas. Entre los que se olvidan el DNI para votar, los que ni siquiera se acuerdan de que hoy era día de elecciones o los miembros de mesa que se duermen y tienen que ir a buscarlos, se forma un caldo de cultivo perfecto para las noticias surrealistas.

Esto es lo que ha sucedido en Gema, pueblo de la provincia de Zamora en la comúnmente conocida como Tierra del Vino. En esta localidad castellanoleonesa, una de sus habitantes ha experimentado una situación totalmente surrealista. A las 9:00 de la mañana, el presidente de la mesa electoral —presumiblemente dormido— todavía no había aparecido en el colegio para ejercer sus funciones. Mientras el Cuerpo Nacional de Policía se personaba en la casa del presidente y con los suplentes ya enviados a sus respectivas viviendas, la Junta Electoral llegó a una solución inédita para llenar la vacante dejada por el presidente ausente: esperar al primer votante y hacerle provisionalmente presidente de la mesa electoral.

Dicho votante ha llegado a las 09:48 al colegio electoral. Se trataba de una vecina del municipio que, una vez informada de la situación, no ha tenido más opción que cumplir con sus obligaciones con la democracia y la sociedad. La Guardia Civil se personaba en la mesa electoral para dar parte de la novedosa situación. El primer presidente elegido para esta mesa, así como los dos primeros suplentes, ya habían dado las justificaciones necesarias para eximirse de sus obligaciones electorales. Por lo que, sumado al segundo presidente elegido —presumiblemente dormido—, así como a los dos suplentes que ya habían sido enviados a casa, la vecina del municipio de Gema era la quinta mujer elegida para este demandante puesto.