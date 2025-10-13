Marco Aurelio tiene la frase que deberíamos repetir todos los días, el secreto de los estoicos para ser felices en estos tiempos que corren. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en unos días de cambios en los que todo es posible. Es momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta es la frase de Marco Aurelio que deberíamos repetir todos los días

El secreto de los estoicos para ser felices

La felicidad puede alejar más de una preocupación y enfermedad que nace de ese germen de la infelicidad que puede ser esencial que cuidemos de la mejor manera posible. La frase de Marca Aurelio no deja lugar a dudas: «Acostúmbrate a prestar atención a lo que dice otra persona y, en la medida de lo posible, procura entrar en su mente».

Los expertos de saludestoica nos explican las principales virtudes de esta filosofís: «En un mundo superficial y materialista me gusta recalcar el poder de las virtudes estoicas pues es importante ser consciente de que los valores están ligados a lo que somos y no a lo que poseemos. La virtud pues es el ideal del comportamiento humano, no de sus pertenencias. Si no es la primera vez que me oyes o lees alguna de mis publicaciones, te sonará el “Obrar con virtud” o “Obra con virtud” El origen de las virtudes estoicas se remonta a los tiempos de Platón. La virtud era la base para los estoicos. Era como el manual de rigor a seguir por encima de cualquier otra cosa. El objetivo del estoicismo es llevar una vida más plena y feliz y esto se conseguía alcanzando la excelencia o Areté. Una de las premisas más importantes del estoicismo es aprender a vivir conforme a la naturaleza. Entender qué es el ser humano y qué objetivo tiene como especie. La naturaleza del ser humano se sustenta bajo dos columnas: Una es la capacidad de razonar y la otra es la sociabilización. Obrar con virtud pues sería vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, guiados por la razón y entendiendo que nuestro fin es el beneficio común y por tanto el beneficio propio».

Siguiendo con la misma explicación: «Para los estoicos la satisfacción se encontraba en actuar de esta manera para sentir que se ha hecho un buen trabajo. Esto, en la época hedonista que vivimos, es complicado de enfocar ya que estamos acostumbrados a obrar bien y a recibir recompensas bien materiales o de refuerzo, la típica palmadita en la espalda vaya… o la venerada adulación esa que tanto nos sube el ego… Pero visto desde esta perspectiva ególatra podemos ver una satisfacción inmediata. Aquí quiero poner un ejemplo práctico para que se entienda y como esto es salud estoica, pondremos un ejemplo de salud, haciendo honor al nombre. Imagina que tu objetivo es hacer deporte. Tu meta es hacer 45 minutos de entrenamiento de fuerza. El sofá puede absorbernos, el frío de fuera no invitará a que salgamos del confort de nuestro sistema de calefacción. Pero la satisfacción vendrá de librarse de la pereza en este punto. La felicidad a corto plazo vendrá después de entrenar cuando hayamos hecho eso que a priori tanto nos costaba. A medio plazo vendrá con la implantación de un hábito saludable. A largo plazo vendrá con ganancia de fuerza y el cambio físico y mental que provoca el mismo ejercicio. Este mismo ejemplo extrapólalo a la comida, o al trabajo, la gestión financiera etc..».