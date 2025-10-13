Leo Messi, en problemas muy graves: «La Guardia Civil…»

Leo Messi se enfrenta a un serio problema que está directamente relacionado con una vivienda que compró en Ibiza hace tres años. El futbolista ha decidido guardar silencio y no quiere hacer declaraciones al respecto, pero en OKDIARIO tenemos toda la información y estamos en disposición de afirmar que la situación es más seria de lo que parece. Siguiendo los datos que están aportando las fuentes vinculadas al caso, Messi no ha podido disfrutar de su casa porque las autoridades le exigen una documentación que, supuestamente, tardará mucho tiempo en llegar.

El tiempo justo, el nuevo programa de Telecinco que presenta Joaquín Prat, ha investigado esta noticia y ha llegado a una conclusión: cabe la posibilidad de que Leo Messi tenga que despedirse de su residencia porque podrían demolerla más pronto que tarde. «Ahora el ayuntamiento del municipio mantiene abierto un expediente urbanístico por presuntamente haber realizado una serie de obras ilegales dentro de la vivienda», empiezan diciendo en el mencionado espacio.

«La Guardia Civil, a través de su unidad de medio ambiente, también ha reclamado expedientes e información sobre la finca dentro de una investigación amplia sobre construcciones irregulares en suelo protegido de la isla», añaden. De momento es pronto para predecir en qué acabará todo esto, aunque hay una cosa clara: el jugador está disgustado y se encuentra atado de pies y manos. Sólo puede esperar y rodearse de un buen equipo de abogados.

Un problema muy complicado

Como decimos, la citada propiedad, valorada en unos 11 millones de euros, se ha convertido en el centro de una batalla judicial que se prolonga desde hace tres años. El astro, acostumbrado a la perfección tanto dentro como fuera del campo, se enfrenta a un laberinto administrativo que parece no tener salida. La casa fue construida en 2022 sin los permisos necesarios, algo que las autoridades locales no han pasado por alto. El terreno en el que se levanta la villa no es urbanizable y, por tanto, no puede legalizarse. Ni los intentos de reforma, ni las modificaciones de los planos, ni siquiera las gestiones políticas han logrado cambiar el rumbo de este conflicto que amenaza con convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el jugador.

El inmueble, una impresionante residencia de 560 metros cuadrados con seis dormitorios, gimnasio, piscina y vistas al mar, se ha visto envuelto en un mar de sospechas sobre su legalidad. Las autoridades insisten en que la vivienda carece tanto de la licencia de primera ocupación como de la cédula de habitabilidad, dos documentos imprescindibles para que cualquier propiedad sea reconocida como habitable.

A pesar de los esfuerzos de los abogados de Leo Messi por regularizar la situación, los informes urbanísticos son claros: la parcela no cumple con los requisitos exigidos por el planeamiento vigente en la isla pitiusa. Esta situación ha derivado en una causa abierta para determinar las responsabilidades de quienes participaron en el proyecto, desde los promotores iniciales hasta las empresas constructoras que intervinieron en la obra. Son muchos los que aseguran que el jugador no perderá esta casa porque está muy bien asesorado, pero es difícil hacer una valoración tan radical en este punto de la historia.

El refugio de Leo Messi

Durante el verano de 2022, Messi apenas pudo disfrutar de su mansión durante unos 25 días. Fue un breve periodo en el que el futbolista se refugió allí junto a su amigo Luis Suárez y sus respectivas familias, tratando de desconectar del ritmo frenético de su carrera.

Sin embargo, esos días de descanso se convirtieron en un recuerdo amargo cuando comenzaron los problemas legales. Desde entonces, el argentino ha optado por no volver a pisar su propiedad en Ibiza, consciente de que su presencia podría reavivar la polémica mediática que lo rodea. El paparazzi Sergio Garrido, que ha seguido de cerca el caso, asegura que el lugar presenta actualmente signos de abandono, pese a que se afirma que hay un equipo de 22 empleados encargados de su mantenimiento. Según el reportero, algunas zonas del jardín, como las palmeras que rodean la piscina, no están cuidadas como cabría esperar de una vivienda de tal valor. No obstante, parece que Messi no está dispuesto despreocuparse del todo, de ahí que dé pequeños pasos adelante.

Después de todos los datos que hemos recogido, podemos afirma que, en estos momentos, la mansión sigue siendo un símbolo del lujo truncado por los límites de la ley urbanística. La situación deja entrever una realidad que afecta a muchas figuras públicas: ni la fama ni el dinero garantizan estar al margen de las normas. Mientras sus abogados buscan una solución definitiva, el futbolista observa desde la distancia cómo su sueño mediterráneo se deteriora poco a poco, envuelto en una disputa que, por ahora, no tiene final claro.