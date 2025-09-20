Chorro polar y lluvias «peligrosas»: lo que llega a España no es normal y puede ser catastrófico

Lo que llega a España no es normal y puede ser catastrófico, los expertos de la AEMET advierten de la llegada de un chorro polar y lluvias peligrosa. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con una serie de detalles que pueden llegar a gran velocidad, por lo que, tocará prepararse para lo peor. Con la mirada puesta a esta nueva estación en la que todo puede acabar siendo posible en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo el que nos marcará estos días que tenemos por delante. Son tiempos de apostar claramente por este giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Estaremos pendientes de un giro radical en el que todo puede ser posible. Con algunas novedades que acabarán convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas que tenemos por delante y serán claves. Este verano se terminará de una manera que no nos imaginaríamos.

Lluvias peligrosas y chorro polar

Llegará un importante chorro polar que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el cambio de tiempo serán una realidad.

Este verano hemos vivido unos días con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual. En estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos elementos que, sin duda alguna, nos puede afectar más de lo que nos imaginaríamos.

Estas altas temperaturas de días anteriores eran totalmente anormales para las alturas del año en la que estábamos. Hoy en día, tocará tener en consideración algunos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta y que puede acabar marcando una diferencia significativa.

Estas lluvias que hace unos meses causaron estragos, pueden volver, tal y como vemos, el tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada. Las alertas de la AEMET pueden acabar siendo lo que nos hará realidad algunos cambios que pueden acabar marcando estos días que tenemos por delante.

Lo que llega a España no es normal

España se prepara para recibir una serie de fenómenos que son poco comunes y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Por este tipo de elementos deberemos empezar a tener en consideración lo que está a punto de pasar.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El fin de semana va a estar marcado por un cambio de tiempo radical. Tras días muy calurosos, la llegada de una vaguada, un frente y una masa de aire fría, nos traerán el otoño de golpe y es que las temperaturas caerán hasta 20ºC en unos días. Además llegarán algunas lluvias y tormentas que localmente pueden ser fuertes, sobre todo en regiones del norte y nordeste en los próximos días. Estos factores traen un cambio de tiempo muy brusco a España que dejará en los próximos días un ambiente mucho más otoñal. Los primeros cambios ya han comenzado por el noroeste peninsular en forma de chubascos. Durante el fin de semana esperamos que las lluvias afecten a muchas regiones, con tormentas y además, el descenso térmico será muy notable».

Siguiendo con la misma previsión: «El acercamiento de la vaguada ya va a dejar este viernes algunos chubascos, afectando sobre todo al noroeste peninsular. El sábado, con la llegada del frente por Galicia, las lluvias irán avanzando por más zonas. Lloverá por la mañana en Galicia y la lluvia irá avanzando por el Cantábrico y el norte de Castilla y León. Por la tarde, las precipitaciones llegarán al País Vasco, La Rioja y Navarra. En estas zonas pueden ser localmente fuertes y con tormentas. El domingo de madrugada el frente alcanzará la zona centro y con el paso de las horas llegará al este peninsular, donde se intensificarán las lluvias. Seguirá lloviendo en Galicia y el Cantábrico, pero también esperamos chubascos en puntos del centro, como en Madrid, Castilla-La Mancha e incluso Andalucía, aunque serán en general débiles. as más fuertes las esperamos en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y a últimas horas del día o ya de madrugada llegarán a Baleares, mientras remiten en la península. Pueden dejar granizo y acumulados importantes».

Tocará estar muy pendientes de esta previsión del tiempo que puede activar estas alertas en las que todo puede ser posible en estos días que tenemos por delante