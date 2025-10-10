Giro en el caso Mario Biondo: las pruebas sobre la causa de su muerte que lo cambiarían todo

El adiós de Mario Biondo dividió a la justicia en dos bandos: por un lado, en España determinaron que se había quitado la vida, y por el otro, en Italia aseguraron que detrás de esta triste perdida había algo más. Fue entonces cuando los antiguos suegros de Raquel Sánchez Silva contrataron a numerosos profesionales para que el caso tuviera notoriedad en nuestro país. Ahora, 12 años después de este suceso tan triste, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado a una clara conclusión con la causa de la muerte de Biondo: «Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (…) de una resolución judicial (…) de la cual parece desprenderse indicios de que el fallecimiento de Biondo no fue suicida».

El giro de 180 grados que ha dado el caso ha sido suficiente para que los padres de Mario, Pippo y Santina, den una rueda de prensa. Este paso al frente ha situado a Raquel Sánchez Silva en el centro de la noticia, pues la presentadora no tiene buena relación con ellos y no piensa romper su silencio porque no está dispuesta a generar ruido mediático.

Mientras tanto, Santina ha mandado un mensaje de agradecimiento a la Audiencia Provincial. Considera que sus esfuerzos no han caído en saco roto y cree que las autoridades por fin han tomado en cuenta sus sospechas. La italiana ha estudiado cómo fueron los últimos años de su hijo Mario y está convencida de que no se quitó la vida. Insiste en que era una persona con muchos planes de futuro y recalca que hay alguien detrás. «Sólo queremos saber quién ha matado a mi hijo y por qué», comentó durante su último encuentro con los medios.

La familia Biondo considera que ha habido una «mala praxis» por parte de ciertos profesionales, pues no entienden que en su momento determinaran que Mario se había suicidado. Ellos, junto a un equipo al que contrataron en Italia, estudiaron la habitación donde murió Mario y se dieron cuenta de que había cosas que no cuadraban. Supuestamente el italiano se colgó de una estantería, pero ¿por qué al caer no movió ninguno de los objetos que había en este mueble? Todo esto les ha animado a seguir investigando y ahora, de alguna forma, piensan que han ganado porque les han hecho caso por primera vez.

La decisión de Raquel Sánchez Silva

La presentadora ha sido vista saliendo de su domicilio en Madrid, vestida con ropa deportiva, visera y gafas de sol oscuras, intentando pasar desapercibida. Fiel a su carácter reservado, ha decidido no hacer declaraciones ante las preguntas de los reporteros, manteniendo el mismo silencio que ha guardado desde el inicio del proceso. Su actitud, prudente y contenida, ha sido aplaudida por sus seguidores, quienes le han animado a seguir en la misma línea

Nosotros queremos recordar que Raquel Sánchez Silva nunca ha sido imputada ni condenada por ninguna de las acusaciones lanzadas por la familia de Biondo. En 2023, la justicia rechazó la denuncia presentada contra ella, eximiéndola de toda responsabilidad en el caso. Desde entonces, la periodista ha intentado rehacer su vida, centrada en su trabajo al frente de Maestros de la costura y en la crianza de sus dos hijos. Aun así, cada avance judicial o mediático en torno a la muerte del cámara italiano reabre viejas heridas y devuelve a Raquel a un pasado que lleva más de una década intentando dejar atrás.

Los Biondo siguen investigando

El equipo legal de la familia Biondo, encabezado por el despacho Vosseler Abogados, ha confirmado su intención de continuar la batalla judicial hasta las últimas instancias posibles. Tras la última decisión del juez, los representantes de los padres de Mario Biondo han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, convencidos de que aún queda mucho por esclarecer sobre la muerte del cámara italiano. Además, presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia, alegando las numerosas irregularidades detectadas en la investigación inicial.

A pesar del paso del tiempo y del desgaste emocional, los padres de Mario Biondo mantienen intacta su determinación. Para ellos, la memoria de su hijo sigue viva y su lucha se ha convertido en una promesa que no piensan romper. Cada avance judicial, cada documento revisado y cada declaración forman parte de un largo camino que ha estado marcado por el dolor y la persistencia. Todo apunta a que no están dispuestos a rendirse, convencidos de que la verdad aún no ha salido a la luz. Su objetivo es claro: llegar hasta el final, aunque el proceso sea largo y difícil, con la esperanza de que un día se haga justicia y el nombre de Mario quede limpio.