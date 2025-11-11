Sesé celebra sus 60 años en el Teatro Real con los II Premios Fundación Sesé

El Teatro Real de Madrid se vistió de gala este martes 11 de noviembre para acoger la celebración del 60º aniversario del Grupo Sesé, una de las compañías españolas más emblemáticas del sector logístico e industrial. El evento, al que asistieron numerosas personalidades del mundo empresarial, institucional y social, sirvió también como escenario para la entrega de los II Premios Fundación Sesé, con los que la compañía reconoce el compromiso y la dedicación de quienes trabajan por un futuro más justo e inclusivo.

Sesé conmemoró seis décadas de historia manteniendo el compromiso, la pasión y el instinto de su creación, valores que han guiado su evolución desde su fundación en 1965. La compañía ha aprovechado la cita para rendir homenaje a los miles de empleados, clientes y colaboradores que han contribuido a construir una trayectoria marcada por la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional. Durante la velada, el Teatro Real ha sido testigo de excepción de la historia de crecimiento de la compañía, que ha pasado de ser un pequeño negocio familiar en Aragón a convertirse en un grupo global con presencia en más de 20 países.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido la entrega de los II Premios Fundación Sesé, creados para destacar la labor de entidades y personas que comparten la visión solidaria y transformadora del grupo. Estos galardones reflejan la vocación social de la compañía, que a través de su fundación impulsa proyectos de inserción laboral, formación y apoyo a colectivos vulnerables. En esta segunda edición, los premiados fueron reconocidos por su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad corporativa.

Los invitados al Teatro Real han podido disfrutar de una celebración que simboliza el agradecimiento de Sesé a todos los que han formado parte de su recorrido. La compañía aprovechó además la ocasión para proyectar su visión de futuro, basada en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el compromiso con las personas.

Con este encuentro, Sesé reafirma su posición como referente empresarial y social, insistiendo en que el éxito se sustenta tanto en el trabajo industrial como en el valor humano. Sesenta años después de su nacimiento, el grupo sigue mirando hacia adelante, manteniendo vivo el espíritu que lo ha convertido en un modelo de crecimiento responsable y de compromiso con la sociedad.