El padre de Mario Biondo tras las últimas informaciones del caso de su hijo: "Quiero saber quién lo mató"

Han pasado doce años desde que el cuerpo de Mario Biondo fue encontrado sin vida en su domicilio madrileño. Durante este tiempo, han sido muchas las teorías que han surgido acerca de lo que ocurrió realmente en la madrugada del 30 de mayo de 2013. Pero esta semana ha habido un giro inesperado en el caso, ya que a que pesar de que estaba cerrado como un posible suicidio, la Audiencia de Madrid ha desestimado esta información reconociendo que podrían existir «indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida».

En medio del revuelo que se ha generado alrededor de este inesperado giro, los padres de Mario Biondo, Guiseppe (más conocido como Pippo) y Santina D’Alessandro se han trasladado hasta España para protagonizar una rueda de prensa con sus abogados. En ella, ambos no han podido evitar derrumbarse al recordar el triste suceso y el progenitor del fallecido ha expresado que tan solo quiere saber «quién ha matado a su hijo y por qué». «Esta resolución provoca una mezcla de sentimientos encontrados: satisfacción, agradecimiento y una gran esperanza de que salga la verdad a la luz», explicaba. Estas declaraciones vuelven a poner de manifiesto la idea de que continúan creyendo que la muerte de Mario fue un homicidio y no un suicidio. Algo que siempre han defendido públicamente a pesar del contenido de los informes judiciales.

Pippo y Santina, los padres de Mario Biondo en Barcelona. (Foto: Gtres)

Leire López, abogada de la familia, ha señalado que el gran error fue no llevar nunca ninguna investigación contra nadie. «Se llevó a cabo una investigación por el fallecimiento de alguien. Pero por no llevarse una investigación contra nadie, se denegaron muchas pruebas pedidas. […] La justicia española se negó a sacar pruebas que se pidieron de los teléfonos del entorno, incluyendo a la viuda de Mario. Y Palermo por eso pide que se reabra el caso y se investigue a las personas que hay que investigar. Hay responsables en esta muerte y Mario no se suicidó», sentenciaba.

Leire López, abogada de los padres de Mario Biondo, en Madrid. (Foto: Gtres)

La letrada ha dejado claro que van a seguir peleando y que sus clientes no se van a rendir hasta que consigan la verdad y se haga justicia por la memoria de su hijo. De hecho, han señalado que, aunque en un principio «los tomaban por locos», ellos nunca han parado de investigar y de intentar conocer lo que realmente ocurrió.

Sobre si existe o no una mano negra en el caso, Santina D’ Alessandro ha comentado que es una pregunta «muy difícil de responder». «Ojalá tuviera el video de lo que pasó esa noche en esa habitación, lo único que puedo decir es que aquí ha pasado algo», concluía.