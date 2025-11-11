Los Reyes y Xi Jinping se ven en una cena privada en Pekín

Los Reyes se han reunido este martes en una cena privada con el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, antes de comenzar el miércoles el tramo más institucional de su visita de Estado a China, que se prolongará hasta el jueves.

Los monarcas iniciaron este martes su visita al gigante asiático con gestos de apoyo decidido a las más de 400 empresas españolas que operan en el país asiático, donde Felipe VI pidió que se allane el camino a las compañías y visitó infraestructuras desarrolladas con tecnología española.

Don Felipe y Doña Letizia han llegado a Pekín procedentes de Chengdú, donde arrancó este martes su visita. Aunque lo habitual en las visitas de Estado es empezar por la capital, en esta ocasión, motivos de agenda llevaron a ambos gobiernos a hacerlo en sentido inverso. En el aeropuerto fueron recibidos por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

Aunque la visita institucional propiamente dicha no empieza hasta este miércoles, Xi y la primera dama, Peng Liyuan, han querido ofrecer a los Reyes una cena privada este mismo martes.

Además, Felipe VI y Letizia se alojarán durante su estancia en la capital china en la Casa de Huéspedes de Diaoyutai (Palacio Imperial de Verano), que tradicionalmente acoge a los dignatarios en visita a China.

El recibimiento con honores se producirá a primera hora del miércoles, junto al Gran Palacio del Pueblo, donde a continuación tendrá lugar la reunión entre Felipe VI y Xi Jinping y posteriormente se producirá la firma de varios acuerdos entre los dos gobiernos de carácter económico, cultural y científico.

Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha perdido la primera jornada del viaje de Estado al haber viajado el lunes a Londres para reunirse con su homóloga británica, así como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Este miércoles tendrá lugar la bienvenida oficial en la plaza del Este, seguida de un encuentro bilateral del Rey con el presidente Jiping. Por su parte, la Reina visitará junto a la primera dama un centro dedicado a las personas con discapacidad, mientras don Felipe asistirá a la firma de nuevos acuerdos entre ambos países. Juntos, harán una ofrenda floral.

Por la noche, el Palacio del Pueblo acogerá una cena de gala, tras la que los Reyes, el presidente Xi Jinping y la primera dama acudirán a un concierto organizado por el Teatro Real.