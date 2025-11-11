Musetti ‘revive’, tumba a De Miñaur y aplaza el billete de Alcaraz a semifinales de las ATP Finals

«Bravissimo». «Mamma mia». Se escucha en un Inalpi Arena entregado a su tenista, a un Lorenzo Musetti que saca los golpes prohibidos cuando el partido alcanza su epilogo. Golpeo por debajo de las piernas, revés cruzado a una mano y gritos a la grada. Les necesita y estos responden. Convalidaron el cansancio del italiano con gritos que obtuvieron su premio porque De Miñaur terminó sacando la bandera blanca.

Rompió a llorar Musetti y Alcaraz, que veía los toros desde la barrera, ya sabe su hoja de ruta para estar en semifinales de las ATP Finals. Si gana tendrá garantizada su presencia, también el número uno del mundo hasta final de año, pero de lo contrario todo podría pasar. Desde caer eliminado hasta clasificarse pese a perder en la última jornada, en la que se enfrenta curiosamente a Musetti.

Vayamos por partes. Si gana, Alcaraz se clasifica. Y en el segundo escenario, la derrota, también tendría bastantes opciones de seguir adelante. En ese caso y si Fritz vence a De Miñaur, tanto Alcaraz, como Fritz y Musetti estarían empatados con dos victorias. En ese caso, según los criterios de desempate de las ATP Finals, se recurre al porcentaje de sets ganados, el que más tenga se clasifica.

En este momento es de cuatro para el murciano, tres para el estadounidense y dos para el italiano. En caso de que la igualdad perdurara se tendría que recurrir al número de juegos ganado. Y, si todo siguiera igual, el ranking tendría la última palabra. Por lo que si Alcaraz gana un set a Musetti sumaría cinco y ya sería imposible que el italiano le diera caza incluso aunque lo derrotara. De lo contrario sería más sencillo. Si Alcaraz pierde y Fritz también, el murciano pasaría a semifinales.

Carlitos también tiene en juego el número uno. Está a una victoria, ya sea en grupos o en semifinales, de cerrar el año en lo alto del ranking. Es un objetivo que he tenido desde principio de año. Pero intentamos no pensar en ello porque puede jugar una mala pasada si le damos mucha importancia. Puedes entrar un con extra de presión o no lidiar bien con esos nervios. Es algo para darle valor porque lo estoy compitiendo con Sinner que es más consistente y su nivel siempre es altísimo. Si lo consigo es muy importante y muy bonito de conseguir», aseguró Alcaraz.