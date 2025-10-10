Lo que llega a Castilla-La Mancha no es normal: la AEMET avisa y pide que nos preparemos para lo que llega a partir de hoy

La AEMET lanza una importante alerta para lo que llega a Castilla-La Mancha, una serie de cambios que pueden ser los que marcarán este fin de semana, a partir de hoy. Es importante estar alerta ante una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, en este otoño que tenemos por delante, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son tiempos de ver qué es lo que puede pasar en estas próximas horas y empezar a tener en consideración determinados detalles que pueden ser esenciales.

La lluvia es un problema, pero también los es, este marcado descenso de las temperaturas que puede acabar siendo el que hará que estemos muy pendientes en un tiempo que puede ser esencial en todos los sentidos. Por lo que, quizás hasta el momento no hubiéramos imaginado lo que está esperando en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede acabar marcando unos días de fiesta para algunos que debemos empezar a ver llegar con fuerza. Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que llega.

No es normal lo que llega a Castilla-La Mancha

Esta comunidad autónoma, se prepara para recibir un marcado cambio de tiempo, en este otoño que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. De la mano de algunos detalles que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa.

Los expertos no dudan en actualizar unos mapas del tiempo que nos van a traer un giro inesperado. En esta comunidad autónoma y en toda España, nos preparamos para la llegada de la borrasca Alice y lo hacemos de tal forma que deberemos estar listos para afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días.

Tocará estar muy pendiente de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en un fin de semana muy especial. Tendremos que ver llegar un cambio significativo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa.

Este tiempo que debería ser otoñal, quizás acaba llegando a gran velocidad y lo hace, activando más de una alerta en unas partes del país en las que todo puede ser posible.

La AEMET avisa y pide que nos preparemos para lo peor

Los expertos de la AEMET lanzan un aviso para Castilla-La Mancha siendo una de las comunidades que puede acabar estando en alerta. La situación se irá complicando por momentos y lo hará de tal manera que puede acabar siendo especialmente peligrosa.

Tal y como nos explican en esta previsión del tiempo: «Nuboso o cubierto en el sureste y en el resto, poco nuboso aumentando progresivamente a nuboso o cubierto, sobre todo en horas centrales, y abriéndose claros por la noche. Brumas y probables nieblas matinales en cumbres de la Ibérica, de Albacete y de Toledo. Durante toda la jornada, en el cuadrante sureste, lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el extremo oriental de Albacete y que por la tarde se pueden extender a Ciudad Real, a la Alcarria y a la Serranía de Cuenca. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso localmente más acusado en zonas llanas del norte. Temperaturas máximas en descenso salvo en zonas montañosas de Guadalajara donde se mantienen sin cambios. Vientos flojos a moderados de componente este».

Las alertas estarán activadas: «No se descartan chubascos localmente fuertes en el extremo oriental de Albacete». Para el resto del territorio la situación no será muy distinta, tal y como nos explican en un comunicado: «El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia. Las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, preferentemente en las Béticas. El domingo 12 el viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares. El lunes los vientos seguirán perdiendo intensidad. Los chubascos podrían extenderse hasta el centro peninsular, aunque los más probables e intensos se esperan nuevamente en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días».