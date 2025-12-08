Mercadona te soluciona la Navidad con los aperitivos gourmet para no cocinar en Nochebuena

La cuenta atrás para la Navidad ya se nota en los supermercados, y este año Mercadona ha decidido ponerlo especialmente fácil a quienes no quieren pasar la tarde del 24 metidos en la cocina. La cadena ha desplegado un catálogo enorme de aperitivos listos para servir, que incluye desde quesos especiales hasta ibéricos, patés, salazones o bases para montar canapés en minutos, pensado justo para esas cenas en las que sabes que vas a quedar bien sin complicarte la vida. Y la variedad es tan grande que prácticamente se puede montar toda la Nochebuena con una única compra.

Lo interesante de la propuesta de aperitivos de Mercadona para Navidad es que mezcla productos muy asequibles con otros más gourmet, incluidos jamones ibéricos, foie, surtidos de queso y elaboraciones listas para colocar en bandeja. Y cada uno está pensado para que no haya que encender el horno ni sacar sartenes, sólo tienes que abrir, montar y servir. Ideal para familias grandes, o simplemente para quienes no quieren pasarse el día entero preparando aperitivos. Con esta selección, el supermercado cubre todos los perfiles ya que presenta propuesta que seducirán a los amantes del queso, de los ibéricos, de los ahumados, de los dulces navideños clásicos y hasta de los contrastes afrutados. Y lo hace con opciones que son muy baratas, de modo que cada mesa puede adaptarse al presupuesto sin renunciar al toque festivo.

Los aperitivos que triunfan en Mercadona esta Navidad

Comenzamos con los quesos, dado que Mercadona ha reforzado su línea de este alimento, con propuestas más navideñas que durante el resto del año no suelen encontrarse. Entre las opciones estrella está el Queso curado mezcla con trufa Hacendado (260 g, 5,81 €), pensado para quienes buscan un toque sofisticado sin tener que recurrir a quesos de alta gama. También destaca el Queso rulo con piña y almendra Liptana (100 g, 1,50 €), perfecto para canapés fríos, igual que la Tabla de quesos nacionales Hacendado (24 porciones, 5 €), una opción socorrida para familias grandes.

A esa selección se suman los caprichos dulces y salados, como los Caprichos de queso con manzana (1,75 €), las Delicias de queso rellenas de mermelada (4,10 €) y los Bocaditos de queso con mermelada de papaya (3,50 €), tres alternativas que funcionan muy bien en bandeja sin necesidad de montaje previo.

Para quienes prefieren quesos clásicos, el catálogo es de lo más variado: desde el curado de oveja con jalapeño (5,54 €) al roquefort de oveja (1,90 €), el camembert Marcillat (2 €), el manchego DOP (7,03 €), el rulo de cabra (2,35 €), el brie (1,65 €), el gorgonzola (2,13 €), además del queso azul, gouda, emmental, maasdam, semicurados, viejos, tostados y ahumados.

En formato untar, el abanico también es amplio: cremas de queso camembert, brie con trufa, queso viejo tostado, mascarpone con azul, mousse con ajo y finas hierbas o la crema de queso con salmón (1,90 €), pensada para rellenar volovanes en segundos.

Ibéricos, jamones y carnes frías

La gama de ibéricos es una de las más sólidas del catálogo navideño. Este año incluye desde el surtido de ibéricos La Hacienda del Ibérico (6,50 €) hasta opciones premium como el jamón de bellota 50 % ibérico (414 €) o el jamón de bellota 100 % Candelita (250 €). Para presupuestos más moderados, aparecen alternativas como el jamón de Trevélez (85 €) o la paleta de cebo ibérica (69 €).

Los embutidos también están bien representados en los lineales de Mercadona: lomos, salchichones y chorizos culares, todos ellos en formato pieza, desde los 9,50 € hasta los 18,62 € según tamaño y calidad. Para picar sin más complicación, el jamón de pato curado Martiko (3 €) y la presa de bellota ibérica (29,40 €) se colocan directamente en plato.

Bajo la línea de patés y foie, Mercadona incorpora opciones para distintos gustos: desde el foie gras entero de pato (8,30 €) hasta el bloc de foie (5,25 €), pasando por mousses, patés tradicionales y combinaciones festivas como el paté de perdiz con dátiles y gelée de tomate (3,95 €) o el paté con cebolla caramelizada (1,55 €). Hay surtidos de presentación rápida por 2,85 € y combinaciones gourmet por apenas unos euros más.

Ahumados, salazones y pequeños bocados listos para servir

Los ahumados son otro punto fuerte. Además del clásico salmón ahumado (pack 2 x 150 g, 10,80 €), Mercadona ofrece salmón marinado (3,50 €), un formato suave y ya cortado. Para quienes prefieren sabores intensos, la sección incluye filetes de anchoa en aceite de oliva (6,60 €), sardina ahumada (2,05 €), boquerones en vinagre (1,65 €) y boquerones aliñados (1,70 €).

Como toque más festivo, aparece el sucedáneo de caviar negro Ubago (1,95 €), ideal sobre mini volovanes o tartaletas.

Canapés express: bases listas para rellenar y frutos secos para contrastar

Mercadona completa su oferta con varias bases específicas para canapés: volovanes, mini volovanes, mini tartaletas, mini tostadas, regañás, crackers y pan tostado de maíz o trigo. Esto permite montar bandejas rápidas sin hornear.

Para contrastes dulces y salados, la tienda ofrece dátiles en rama, pasas, ciruelas desecadas, membrillo, nueces, anacardos y tomate seco en aceite, ingredientes que combinan muy bien con quesos y foie.

También aparecen elementos clásicos de los canapés navideños, como el huevo hilado (3,55 €), los huevos de codorniz (1,85 €) y los dátiles con bacon (3,20 €).