Entre 13,5 y 19,6 millones de jabalíes viven en Europa, pero ¿cuántos hay en España?

La población de jabalíes en Europa antes del último brote de peste porcina africana se estimaba entre 13,5 y 19,6 millones de ejemplares, según el primer mapa europeo de alta resolución sobre su densidad. Este mapa, que cubre todo el continente, fue desarrollado por el consorcio ENETWILD utilizando datos aportados por expertos del Observatorio Europeo de Fauna Silvestre (EOW).

El objetivo del proyecto, publicado como estudio técnico por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), fue avanzar más allá de los simples índices de abundancia y proporcionar estimaciones precisas de densidad, es decir, número de jabalíes por kilómetro cuadrado, con una resolución de 2×2 km. Según el IREC, se trata de un nivel de detalle y consistencia «nunca alcanzado para una especie silvestre terrestre en Europa».

Las poblaciones de jabalíes, en crecimiento constante

Los resultados del mapa permiten un mayor realismo biológico, mejor comparabilidad entre países y una aplicación directa en modelos epidemiológicos y de análisis de riesgo, ya que se calibró con datos reales de unos 80 puntos de observación distribuidos por Europa.

Pese al aumento medio anual de capturas mediante caza en la última década, las poblaciones de jabalíes han seguido un crecimiento constante y acelerado, lo que constituye un riesgo crítico para la salud animal y la economía rural, especialmente por la posible propagación de enfermedades como la peste porcina africana. El estudio resuelve el problema de la fragmentación de datos, pues armoniza la información de distintos países y permite una visión global que facilita una gestión coordinada y eficiente.

Más presencia en el Sur de Europa

El mapa indica mayor presencia de jabalí en países occidentales como España, Francia e Italia, con densidades menores hacia el este y norte de Europa, salvo en Noruega. En la península ibérica, se identifican áreas de densidad extrema, sobre todo en el corredor mediterráneo desde el sur de Francia y Catalunya hasta el sureste español, con elevada concentración de ganado porcino y vías de comunicación. En Nafarroa, la población creció un 48% entre 2000 y 2022, estimándose 2,4 millones de ejemplares, incluyendo más de 200.000 en Catalunya.

Gracias a la Red de seguimiento de Fauna Silvestre Terrestre (FAUNET) y al uso de fototrampeo, se ha logrado un seguimiento preciso de la dinámica poblacional y de la transmisión de enfermedades. Combinando los modelos de densidad con las estadísticas de caza, se pueden calcular las tasas de extracción y evaluar si la presión cinegética actual es suficiente para controlar las poblaciones y reducir la propagación de la peste porcina africana. Este trabajo marca un antes y un después en la vigilancia sanitaria europea y subraya la importancia de la cooperación científica internacional frente a problemas biológicos transfronterizos.