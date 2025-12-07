Cambio de última hora en el tiempo del Puente de la Constitución en estas zonas, según AEMET

El tiempo del Puente de la Constitución en estas zonas puede cambiar por momentos, la AEMET no duda en lanzar una dura advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. En especial en estos días en los que todo puede acabar siendo posible en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un giro importante que puede acabar siendo esencial en estos días.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede convertirse en una dura realidad en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que podemos empezar a ver llegar. Una situación del todo inesperada que puede ser esencial en estos días.

La AEMET lanza un aviso de última hora

Será mejor que nos empecemos a preparar ante lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que nadie habría visto y que podría acabar siendo lo que nos haga cambiar de planes en estos días tan especiales.

Media España se prepara para recibir algunos elementos que pueden modificar por completo este puente. Después de una semana en la que el paso de varios frentes cambiaría para siempre lo que pensábamos de este tipo de detalles. Los fenómenos a los que nos enfrentaremos estos días tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca y puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro destacado que quizás nunca hubiéramos tenido en consideración. Con algunas situaciones que pueden acabar siendo esenciales.

Llega este importante cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que salimos más de casa. Las buenas noticias pueden acabar siendo las que marquen estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

El Puente de la Constitución sufrirá un cambio radical

Un cambio radical puede llegar en este Puente de la Constitución en el que todo puede acabar siendo posible. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. De la mano de determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación anticiclónica, de estabilidad, en la mayor parte del país, si bien con abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del Cantábrico, depresiones del nordeste peninsular, Estrecho y Baleares, con una tendencia en general a levantar para quedar poco nuboso. Únicamente en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte la influencia de un frente mantendrá la nubosidad, dejando precipitaciones débiles en el oeste de Galicia que también podrían afectar de forma ocasional a otros puntos del tercio noroeste y oeste del sistema Central. En el resto de la Península y en Canarias predominarán cielos poco nubosos o despejados. Nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, con probabilidad de ser más densas y persistentes en las citadas depresiones del interior de Cataluña y Aragón y puntos de Extremadura. Calima ligera en Canarias tendiendo a menos. Las temperaturas máximas aumentarán en el interior de Cataluña, Ibérica sur y zonas de sierra del tercio sur peninsular, con pocos cambios en el resto del tercio sur y Canarias y descensos en el resto, más acusados en el Ebro, este de la meseta Sur y litoral del Levante. Salvo algunos descensos en puntos de Baleares, Asturias y Cataluña las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada. Heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y montañas del Cantábrico. Vientos flojos en general en el resto, predominando la componente este en el suroeste peninsular y Ebro y la oeste en el resto, con intervalos moderados del suroeste en Baleares, litorales del sureste peninsular y al final también en los del nordeste. Viento flojo de componentes sur y este en Canarias».

El buen tiempo será una constante en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales para organizar estos planes de fin de semana de puente.