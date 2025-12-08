El SEPE lo hace oficial y confirma si hay paga extra de Navidad 2025 para quienes cobren el paro: las fechas

Llega la Navidad y, con la época más bonita del año, también la esperada paga extra que reciben muchos trabajadores, ya sea por obra y gracia de su empresa o por parte de la administración pública. La Tesorería General de la Seguridad Social ya pagó hace unas semanas la nómina por duplicado a la mayoría de los 9,4 millones de pensionistas que hay en España. Sólo se quedarán sin la extra de Navidad los millones de personas que en nuestro país cobran el paro u otro subsidio del SEPE. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el paro y el derecho a la extra de Navidad.

Millones de españoles ya están haciendo cuentas para poder llevar de la mejor manera un mes de diciembre que se presenta cargado de gastos por motivo de la Navidad. Ya sea por las comidas y cenas con la gente más cercana o por la compra de regalos, este mes siempre exige ejercicios de ingeniería financiera para poder llegar al cobro de la próxima nómina con una buena salud económica. Un buen salvavidas durante esta época es la famosa paga extra de Navidad.

Durante los próximos días, millones de trabajadores recibirán en su nómina un aguinaldo en forma de paga extra de Navidad. Todos los trabajadores tienen el derecho, según dicta el Estatuto de los Trabajadores, a recibir dos pagas extras al año, que pueden abonarse en dos meses o bien de forma prorrateada durante las 12 mensualidades ordinarias. Esto sucede en el caso de muchos trabajadores por cuenta ajena, mientras que los 3,5 millones de empleados públicos reciben estas 12 mensualidades más dos pagas extras en verano y Navidad.

Esto también ocurre con los 9,4 millones de personas que son beneficiarias de una pensión contributiva en España. Quitando a los ciudadanos que reciben una pensión por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el resto recibe 12 pagas más dos extras. Así que la mayoría de estos pensionistas recibieron la paga extra de Navidad con el pago de las pensiones en la última semana de noviembre, que fue cuando los bancos adelentaron el pago de la nómina correspondiente al mes de noviembre.

El paro y la paga extra de Navidad

¿Tienen derecho a la paga extra de Navidad las personas que cobran el paro? El Servicio Público de Empleo Estatal responde a esta pregunta a través de sus canales oficiales y además lo hace de forma clara: «No se abonan pagas extras ni en la prestación contributiva ni en el subsidio por desempleo». Es decir, los 2,4 millones de desempleados que tengan acceso a una prestación por desempleo u otros de los subsidios del SEPE, como el de mayores de 52 años, no tendrán derecho a la paga extra de Navidad.

«El pago de prestaciones del SEPE se produce el día 10, o si es festivo, el siguiente día hábil de cada mes», informa el Servicio Público de Empleo Estatal sobre la fecha en la que efectúa el pago de la nómina del mes. Así que en este diciembre pagarán las cantidades correspondientes a partir de este miércoles 10 de diciembre.

¿Cuándo se paga el paro?

Como suelen hacer con las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, los bancos también adelantan el pago de las prestaciones y subsidios que ofrece el SEPE a los desempleados españoles. Así que algunos beneficiarios del paro y los otros subsidios del SEPE ya tienen el dinero en su cuenta, ya que tanto Banco Santander como Openbank adelantaron el pago al jueves 4 de diciembre.

A partir del día 10 pagarán el paro el resto de entidades financieras como Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Ibercaja, Abanca e ING.