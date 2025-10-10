La divertida reacción de Pedro Piqueras al coincidir con Yola Berrocal en una fiesta: «Me voy»

Pedro Piqueras se jubiló de Informativos Telecinco en diciembre de 2023 para emprender una nueva etapa y, según ha contado en diferentes ocasiones, está muy orgulloso de la decisión que tomó. Han pasado dos años desde entonces y ahora tiene más tiempo libre, así que puede disfrutar de su agenda y asistir a diferentes eventos en los que coincide con otros rostros conocidos. Por ejemplo, hace unos días se ha encontrado con Yola Berrocal en la presentación de un show que lleva por nombre De Caperucita a loba. El periodista no se ha dado cuenta de que la actriz estaba posando en el photocall y pasó por delante, provocando así un momento muy divertido que ha revolucionado a sus seguidores. «Me voy», comentó con una sonrisa.

La cara de Pedro Piqueras cuando descubrió que le había estropeado de la foto a Yola Berrocal está dando mucho de qué hablar. Gestos como este demuestran que, cuando se apagan las cámaras, nadie es tan serio como parece. No podemos olvidar que el periodista tenía la misión de representar a Mediaset, por eso sus programas eran tan estrictos. También hay que resaltar que no se limitaba únicamente a conducir el espacio, también lo dirigía, estaba en la redacción y tenía un contacto directo con todos los reporteros. Todo esto ha hecho que Piqueras sea una leyenda dentro y fuera de la pequeña pantalla, por eso, cualquier cosa que está relacionada con él acaba convirtiéndose en tema de conversación.

La noticia de Yola Berrocal

Dejando a un lado su momentazo junto a Pedro Piqueras, Yola Berrocal es noticia por la información que ha compartido sobre Juan Carlos I. Según dice, le encantaría aparecer en las memorias del rey emérito, libro está a punto de publicarse y que está generando una gran expectación. Asegura que se cruzó con él y que intercambiaron una pequeña conversación. Todo sucedió en ARCO, una feria de arte que se celebra en Madrid, hace 20 años, pero ella se acuerda muy bien.

La ex concursante de Superivientes ha detallado cómo aquel encuentro se produjo mientras el rey paseaba acompañado por la reina Sofía y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. «ARCO es enorme y justamente pasó por donde estaba mi stand», explicó, recordando que su madre estaba a su lado y que aprovechó para presentarse: «Le dije «mira, este es mi stand y esta soy yo». Y se quedó mirando, así muy simpático», añadió. La imagen que guarda de aquel instante, según confiesa, fue la de un Juan Carlos I amable y atento, capaz de fijarse en alguien ajeno a su entorno habitual.

Además, subraya que quizá su presencia pudo resultar reconocible para el rey por su reciente participación en Hotel Glam en 2003, un concurso que marcó un récord de audiencia y que, según ella, podría haber hecho que Juan Carlos I la recordara. «Me quedé sorprendida», afirma, manteniendo la esperanza de que su breve interacción pueda convertirse en un capítulo en la autobiografía del abuelo de la princesa Leonor. «Me reconoció. No me lo imaginaba. Pero bueno, justamente cuando va pasando y de repente te mira con esos ojitos, así muy amable, muy simpático, tan cercano… Yo creo que le di dos besos, no lo recuerdo muy bien. Hicieron fotos y vídeos. Están ahí».

Pedro Piqueras opina sobre Raquel Mosquera

Una vez hemos terminado el asunto de Yola Berrocal, podemos pasar a otro punto importante. Pedro Piqueras ha querido expresar su apoyo a Raquel Mosquera en uno de los momentos más complicados de su vida, después de que se conociera que su marido, Isi, se encuentra privado de libertad en París.

El legendario comunicador ha subrayado la calidad humana de Raquel y su amabilidad constante: «Es una buena persona. Conmigo siempre ha sido amable».

También ha recordado con cariño la relación cordial que mantuvieron hace años, cuando la peluquera participaba con frecuencia en programas del canal y él aún estaba al frente de los informativos. Aunque han pasado muchos años desde aquel tiempo, el recuerdo de su trato cercano y respetuoso le ha llevado a transmitir públicamente unas palabras de apoyo que buscan arrojar un poco de luz y consuelo sobre la situación personal de Mosquera, resaltando su carácter y dignidad ante la adversidad.

La complicada situación que atraviesa Raquel Mosquera, marcada por la detención de su marido y la incertidumbre sobre los motivos que lo han llevado a estar privado de libertad, ha provocado que muchos rostros conocidos del mundo mediático muestren su solidaridad. A pesar de la presión mediática y la atención sobre su vida privada, Raquel ha decidido mantenerse en silencio y no hacer comentarios sobre lo que está sucediendo, defendiendo su privacidad y la de su familia. En este contexto, la valoración de Pedro Piqueras se convierte en un gesto significativo: reconoce su fortaleza, su discreción y su bondad, recordando a todos que, más allá de la polémica, se trata de una persona que siempre ha mostrado respeto y cercanía hacia quienes la rodean.