El marido de Raquel Mosquera estaría "privado de libertad" en Francia, según Kike Calleja

Kike Calleja ha dado una información sobre Raquel Mosquera que ha hecho saltar todas las alarmas. Tal y como ha adelantado, «es un tema muy delicado» y no puede llegar hasta el final del asunto para no tener problemas. De esta forma, el periodista ha usado una frase repleta de eufemismos que todo el mundo ha sabido entender: «Isi, la información que nos llega, es que podría estar privado de libertad en Francia, por eso no se le ve en el domicilio». Según sus datos, lleva un tiempo sin dormir con la viuda de Pedro Carrasco por cuestiones legales, pero prefiere no desvelar el motivo.

«No podemos dar ciertos pasos y hay información que no podemos dar», ha comentado en Fiesta cuando Emma Gracia, presentadora del programa, le ha pedido que cuente la razón por la que Isi estaría, presuntamente, retenido en Francia. «Lo importante es ver la reacción de Raquel Mosquera, pero de momento vamos a dejarlo ahí», añade el colaborador de Telecinco.

‘Fiesta’ informando sobre la situación de Raquel Mosquera. (Foto: Telecinco)

El espacio mencionado anteriormente se ha desplazado hasta Las Rozas, la localidad madrileña donde vive la peluquera y ha logrado hablar con ella. Una de sus reporteras ha tenido oportunidad de preguntarle directamente por este asunto y Mosquera no lo ha negado, pero tampoco ha dado más detalles porque, según dice, tiene que guardar silencio. «No por favor, no te puedo comentar nada al respecto», ha declarado la ex concursante de Supervivientes cuando le han preguntado al respecto.

¿Qué sucede con Isi?

Isi, el marido de Raquel Mosquera, es un gran desconocido. Lleva más de una década a su lado y tienen un hijo en común. Sin embargo, siempre ha intentado estar en un segundo plano y únicamente ha hablado cuando no ha tenido más remedio. Recordemos que Raquel ha tenido muchos conflictos y su marido ha ejercido de portavoz para calmar al público. No obstante, detrás de esta apariencia tranquila se podrían esconder muchos secretos, tal y como han insinuado en Fiesta.

‘Fiesta’ informando sobre la situación de Raquel Mosquera. (Foto: Telecinco)

«Por lo visto, Isi tenía problemas con el restaurante que tenía aquí en Madrid», ha explicado Kike Calleja. Y después ha dicho: «El entorno de él sabe muchas cosas y veremos si al final deciden romper su silencio y seguramente entenderemos muchas cosas».

La periodista Marisa Martín-Blázquez se ha puesto en contacto con Mosquera. Ha asegurado que siempre han tenido buena relación y que le iba a coger el teléfono, pero no ha podido hablar con ella. Este detalle no ha hecho más que alimentar las dudas. ¿Por qué Raquel no quiere hablar con la prensa? ¿Por qué no explica qué está pasando? ¿A quién está protegiendo?

El mal momento de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Antes de desarrollar la información, Fiesta ha avisado a sus espectadores de que el asunto era mucho más serio de lo que la gente se pensaba. «Es un tema tan grave que puede acabar en una ruptura sentimental, pero no es una infidelidad. Ya se han puesto en contacto conmigo dos personas y es posible que tengamos su testimonio. Es decir, esto es el principio de lo que está por venir».

El programa se ha desplazado hasta Las Rozas, donde viven Isi y Raquel, para comprobar que estaba pasando y efectivamente el marido de la peluquera no está allí. Es decir, la información de Kike Calleja cobra fuerza por momentos, sobre todo si tenemos en cuenta que Mosquera ha tenido oportunidad de desmentirla y no lo ha hecho.