El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dejó pasar la ocasión de enviarle un nuevo recado a Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto. Apenas cuatro días después de sugerir que España «debería ser expulsada de la OTAN» por negarse el Gobierno socialista a cumplir con los compromisos de gasto en Defensa suscritos por la Alianza Atlántica, Trump volvió a referirse a Sánchez durante su comparecencia tras la firma del acuerdo de paz para Gaza. Durante su alocución, el presidente de EEUU ironizó preguntando: «¡Y España! ¿Dónde está España?», mientras se daba la vuelta mirando a los líderes que estaban detrás de él. A ellos se dirigió inquiriéndoles: «¿Estáis trabajando con él en lo que respecta al PIB? Nos acercaremos a ello, nos acercaremos, pero estáis haciendo un trabajo fantástico».

Donald Trump está inmerso en una cruzada para que todos los países socios de la OTAN dediquen un 5% de sus respectivos PIB al gasto militar, un compromiso que fue asumido por la Alianza Atlántica el pasado mes de junio con la firma de un acuerdo con el año 2035 en el horizonte para su cumplimiento. España firmó ese documento, pero a continuación, Pedro Sánchez presumió públicamente de que España no pasaría del 2% de su PIB en gasto dedicado a Defensa. En una carta enviada al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Sánchez aseguró que llegar a ese 5% «no es razonable y sería contraproducente. Es un derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios», sentenciando: «Como aliado soberano, nosotros elegimos no hacerlo».

Esta posición impuesta por Sánchez le ha puesto en el disparadero de Donald Trump, que no concibe el desafío lanzado desde España. Trump ha dejado claro que no entiende por qué España, que presume de la buena marcha de su economía, se niega a cumplir con el compromiso firmado. «Tenemos un país rezagado, que es España. Tendrás que llamarlos y preguntarles por qué están rezagados», le dijo la pasada semana en la Casa Blanca al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con quien mantuvo una reunión. Fue cuando directamente sugirió la expulsión de España de la Alianza Atlántica: «No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente».

Este lunes, en la cumbre de Egipto, Trump ha vuelto a demostrar que tiene más que presente la excepción española, y que sigue siendo una de sus prioridades el hecho de que Sánchez cumpla con los compromisos asumidos con la OTAN.