La alineación de España para el duelo contra Bulgaria correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebra el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá estará marcado por las rotaciones. Tras una primera vuelta brillante, donde los hombres de Luis de la Fuente sumaron por victoria sus tres encuentros con un balance de 11 goles a favor y cero en contra, el seleccionador español apostará por hacer cambios ante el que es el equipo más débil del grupo. Por el momento, no ha sumado ningún punto.

En la portería, en principio, jugará Unai Simón, aunque no se debe descartar a David Raya. No obstante, el capitán y portero del Athletic parece fijo. En el lateral derecho jugará Marcos Llorente, mientras que el costado izquierdo será para Alejandro Grimaldo. La pareja de centrales será la formada por Robin Le Normand y, en principio, Dani Vivian.

En el centro del campo, Zubimendi apunta a repetir en el corte, con Pedri y Baena en la creación. Mientras que el ataque apunta a ser para Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez y Borja Iglesias. Por lo tanto, cambiaría el tridente ofensivo en su totalidad.

Una España lanzada

La selección española, intratable en su camino al Mundial 2026, busca extender su festival futbolístico con goles en Valladolid ante una Bulgaria que encadena derrotas abultadas, para dejar prácticamente sellado su pasaporte a la gran cita, a la que acudirá como una de las favoritas e igualar un registro histórico, el de partidos oficiales sin derrota, que plasma su dulce momento.

El récord de la selección que más gloria regaló a España, la que conquistó dos Eurocopas y entre medias un Mundial, 29 partidos oficiales sin derrota, lo tiene a tiro la generación actual. De Vicente del Bosque, entre 2010 y 2013, a De la Fuente, con un solo borrón en su historial, la derrota en Escocia en marzo de 2024 que sirvió como punto de inflexión para despegar hacia un registro al que dará caza si no cae ante Bulgaria.

Nunca lo hizo en su historia la selección española ante un rival al que derrotó en cinco ocasiones, tres goleando, y empató en una. Y nadie piensa en nada que no sea darse un buen baño de goles en Valladolid, donde llega con un pleno de victorias en los tres partidos disputados e imparable con once goles a favor y ninguno en contra. Tumbó en media hora a Bulgaria en su casa (0-3), aumentó el hambre sin ponerse freno en Turquía (0-6) y derrotó con comodidad, perdonando numerosas ocasiones, a Georgia (2-0).

España no podrá firmar su clasificación matemática en caso de triunfo, aunque Turquía cayese con Georgia, y tendrá que esperar a la ventana de noviembre para sellar un pasaporte que ya tiene actualizado para buscar por segunda vez en su historia repetir éxito en el Mundial tras ganar una Eurocopa.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro contra Bulgaria: Unai Simón o David Raya; Marcos Llorente, Vivian, Le Normand, Grimaldo; Zubimendi, Pedri, Baena; Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez y Borja Iglesias.