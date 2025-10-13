Le Normand: «Yo no quiero sustos, quiero ganar todos los partidos antes del Mundial»

Robin Le Nomarnd fue el jugador de España encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. El combinado nacional busca tres nuevos puntos ante el conjunto más débil del grupo para estar más cerca del Mundial 2026.

«La verdad que ojalá ganemos mañana para seguir en esa dinámica. Me ha tocado estar en una generación increíble con jugadores increíbles. Yo intento aportar mi mejor versión a este grupo, es un lujo compartir vestuario con ellos», comenzó el central de España.

A la hora de hablar de la competencia en el centro de la defensa, explicó lo siguiente: «Hemos ganado mucho juntos (con Laporte). Con Huijen y con Pau Cubarsí también lo hemos hecho bien. Yo intento hacerlo lo mejor posible cada equipo y luego elige el míster».

Sobre si está más cómodo con España que con el Atlético, fue claro: «Es tu opinión. Yo me siento muy bien en los dos sitios, con mucha confianza. Con el Atlético he pasado una lesión importante, pero este año estoy jugando mucho. Agradezco mucho la confianza del míster. Aquí en la Selección también, con mucha confianza».

El central recordó sus lágrimas tras la lesión de Gavi en Valladolid: «Siempre es una lástima que un compañero esté lesionado, además con una lesión tan grave. Pero ha sido capaz de volver y volver a la Selección y rendir. Lo va a hacer igual, estoy seguro».

«Significa un orgullo. Tener la confianza del míster lo agradezco siempre. Desde la primera llamada noté esa confianza y yo siempre intento devolvérsela en el terreno de juego. Estoy intentando hacerlo bien», explicó. También habló de su racha goleadora: «Hay trabajo, pero también hay suerte. Intento mantener esta racha. Primero tengo que defender, pero marcar como el otro día en el derbi es increíble».

Además, dejó claro que no quiere sustos antes del Mundial en forma de malos resultados: «Si se puede, yo no quiero sustos. Yo quiero ganar todos los partidos, que estemos lo mejor posible y llegar de la mejor manera al Mundial. A mí me gustaría no encajar goles nunca, pero los rivales también juegan. Va a depender de nosotros, de seguir en esta dinámica. Firmo no tener sustos».