De la Fuente responde a los clubes: «El salto cualitativo de un jugador es ir con España»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y Bulgaria en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado español busca tres nuevos puntos que la permitan estar un poquito más cerca de la cita del próximo verano.

De la Fuente comenzó hablando de los penaltis: «Tenemos unos especialistas que son los encargados de tirar los penaltis. Estamos muy tranquilos y tenemos máxima seguridad y confianza en todas las acciones a balón parado». «En los córners los tira el que los tiene que tirar, pero el penalti es una acción muy especial en la que se determina el momento, el partido. Cuando hay que tirarlo decide uno u otro especialista, dependiendo de quién tiene más confianza», añadió.

Sobre las rotaciones de cara a este encuentro, comentó lo siguiente: «Me dan total garantía. Salga quien salga, tiene un nivel excepcional. Veremos cómo evoluciona la gente que participó el sábado. Ya tengo una idea, pero sacaremos un equipo que estará a máximo nivel. El partido de mañana nos demandará estar en la mejor de nuestras versiones».

«Aquí no se hacen regalos, no se saca una selección de compromiso, ya que tenemos mucha responsabilidad. No estamos haciendo un favor. Queremos seguir ganando, el equipo tiene mucha hambre y ganar sería casi cerrar la clasificación. Por ello, sacaremos el equipo idóneo», continuó sobre las rotaciones.

De la Fuente habló sobre las ausencias, la última la de Ferran: «Trabajamos cuidando la salud de los futbolistas. En esta concentración se han producido situaciones que nos indicaban que tenían que dejar la Selección. Jornada tras jornada se lesionan futbolistas y no entiendo por qué se cargan más las tintas por ser España. Nosotros priorizamos la salud de los futbolistas. Luego se verán y se dirán cosas que no corresponden a la realidad».

Sobre el nivel de esta España, en comparación con la de Del Bosque, fue claro: «Son diferentes. Nunca hemos hablado de lo que significa la victoria, ya que lo importante es clasificarse para el Mundial. Todo se ha conseguido partido a partido y esa es nuestra mentalidad. Queremos seguir en esta dinámica y mejorando».

«Qué va, para nada. No hay más que ver la reacción de los clubes cuando no citamos a los jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su carrera está cuando llega a la Selección. Aquí la exigencia es máxima y hay molestias que son controlables y otras que no. Eso es lo que siempre valoramos. Insisto, ante la duda, siempre prima la salud del futbolista», aseguró.

Al recordar la lesión de Gavi en este escenario la última vez que jugó España, comentó lo siguiente: «Sonrío porque aquello ya está olvidado. Desgraciadamente, ahora tiene otra lesión. La parte más fea del fútbol es la lesión, pero no he conocido a nadie que no se lesione. Fue muy duro por lo que significaba el jugador y la persona, por lo que significa para mí. Pero es una prueba para hacerte mejor, el sufrimiento es parte de la vida y del deporte. Que se recupere Gavi cuanto antes, pero estará de vuelta con nosotros seguro».

«No se ha lesionado. Yo me remito a las notas que ha sacado el Barcelona y la Selección. Mañana necesitamos a todos los futbolistas al 100 % y los futbolistas, cuando saben que no van a estar al 100 %, me lo transmiten. Ferran me lo ha dicho y he decidido que descansara y sacarle de la convocatoria. Es muy importante y queremos que esté en las mejores condiciones. Seguramente el miércoles ya esté bien, pero para mañana no está», explicó sobre la desconvocatoria Luis de la Fuente.

De la Fuente recordó su última derrota, en 2023: «De todo se aprende. Fue una experiencia dura, pero nos hizo mucho mejores, más fuertes. Quizás se entendió mal cuando dije que no quería cambiar nada, quizás me expliqué mal. No hemos cambiado nada, hemos sido mejores en base a un modelo. A veces falla algún tabique, pues se cambia y se pone otro. Salimos más reforzados como grupo. Esos tropezones en la vida te hacen salir con más impulso».

Sobre Samu, que ha jugado muy poco, dijo lo siguiente: «Es un chico muy joven, en proceso de formación. Viéndole entrenar, tiene un rendimiento muy bueno. Pero es muy difícil hacerse un hueco en esta selección. En lo que planteamos antes de los partidos, puntualmente estamos pensando en otros jugadores. Pero Samu siempre está ahí preparado. Seguro que en el futuro será muy importante, ese futuro puede ser mañana. Tiene un potencial excepcional, lo va a demostrar y necesita más tiempo, que lo tendrá».

De la Fuente habló de la opción de hacer rotaciones en la portería: «No vamos a hacer concesiones. Si jugasen David Raya o Álex Remiro estaría bien cubierta la portería. Son de los mejores porteros del mundo. Mañana no es un partido en el que no te juegues nada. Aquí, siempre nos jugamos algo. Y mañana hay una clasificación en juego. Los que salgan mañana, en mi opinión, serán los mejores para afrontar ese comienzo del partido. Veremos cómo llegan mañana. La idea, vuelvo a decir, es sacar al equipo que nos ofrezca las mejores garantías para ganar el partido, que no va a ser fácil».

Por último, habló del sentimiento por España: «Estoy seguro que mañana tendremos un ambiente excepcional. Por supuesto que he notado un crecimiento en el sentimiento de Selección aquí, mucho. Como la Selección es algo que quiero tanto, voy por la calle y sólo veo camisetas de la Selección. Se está recuperando un espíritu… la Selección engancha. Mañana, en Valladolid, tendremos un ambiente como corresponde a un partido de Selección».