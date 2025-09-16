Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025 El GP de Azerbaiyán del Mundial de F1 2025 se disputará en el Circuito callejero de Bakú Oscar Piastri lidera la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 regresa y lo hace con el GP de Azerbaiyán, en el que todos los aficionados a este deporte esperan poder ver una buena actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz, aunque nadie espera que puedan luchar por el triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Circuito callejero de Bakú.

Horario del GP de Azerbaiyán 2025 de F1: a qué hora es la carrera

El GP de Azerbaiyán, que corresponde a la decimoséptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se celebrará en el Circuito callejero de Bakú y promete ser emocionante. Los pilotos que correrán estos días tratarán de darlo todo desde el primer día hasta el último fin de semana, ya que son conscientes de que el campeonato ha entrado en la recta final y todo se decidirá próximamente.

Viernes 19 de septiembre

Todo comenzará en este GP de Azerbaiyán el viernes 19 de septiembre, donde se celebrarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de este Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2025. Los McLaren vuelven a ser los favoritos y esperan ser los más rápidos en el Circuito callejero de Bakú.

Entrenamientos libres 1: 10:30 – 11:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 14:00 – 15:00 horas.

Sábado 20 de septiembre

El sábado 20 de septiembre llegará uno de los días más emocionantes en el Circuito callejero de Bakú con la última sesión de entrenamientos libres, pero posteriormente se celebrará la clasificación de este GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025. Los Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri y compañía tratarán de ir superando la Q1 y Q2 para salir lo más adelante posible el domingo.

Entrenamientos libres 3: 10:30 – 11:30 horas.

Clasificación del GP de Azerbaiyán: 14:00 – 15:00 horas.

Domingo 21 de septiembre

La guinda al pastel del fin de semana será el domingo 21 de septiembre con la carrera del GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025. El Circuito callejero de Bakú será el escenario donde se disputará una carrera espectacular que comenzará a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Los pilotos tendrán que dar un total de 51 vueltas al trazado.

GP de Azerbaiyán: 13:00 horas (51 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Azerbaiyán: horario de la Fórmula 1

La vigesimoséptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Azerbaiyán, promete tener de todo después de que hace unas semanas Max Verstappen lograse llevarse la victoria en Monza, en el Gran Premio de Italia. Ahora mismo Oscar Piastri es el líder de la clasificación general de pilotos con 324 puntos y su compañero de equipo Lando Norris es segundo con 293. El holandés de Red Bull completaría el podio con 230 unidades en su casillero. Fernando Alonso ha sido capaz de sumar 30 puntitos, mientras que Carlos Sainz sólo 16.

Dónde ver gratis el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en este emocionante Mundial de Fórmula 1 2025, lo que incluye los entrenamientos libres, las clasificaciones, la carrera al sprint y la carrera del Gran Premio. Esto significa que el GP de Azerbaiyán que se corre en el Circuito callejero de Bakú se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn F1, que es de pago y que está disponible en diferentes plataformas.

Además, todos los amantes de la velocidad y de este deporte, como aquellos seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025 a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también ofrecerán su página web para acceder mediante un ordenador y ver todo lo que suceda en el Circuito callejero de Bakú.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda durante el fin de semana en el GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y también la carrera del domingo desde una hora antes del inicio. Cuando vayan terminando las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que lleguen desde el Circuito callejero de Bakú.

Dónde escuchar por la radio el GP de Azerbaiyán de F1

Los amantes del Mundial de Fórmula 1 2025 y los seguidores de Carlos Sainz y Fernando Alonso que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online podrán escuchar por la radio el GP de Azerbaiyán. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con el Circuito callejero de Bakú para contar todo lo que esté sucediendo en esta apasionante carrera.

Circuito del GP de Azerbaiyán de F1

El Circuito Callejero de Bakú, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se celebre este GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se corrió en este trazado fue en 2016. Consta de 6,003 kilómetros, se darán 51 vueltas, tiene un total de 20 curvas y dos zonas de DRS. La vuelta rápida es para Charles Leclerc, que con su Ferrari, detuvo el cronómetro en 2019 en 1:43:009.