Tu perro no aúlla porque esté asustado: los veterinarios tienen la respuesta y no lo vas a creer

¿Te has preguntado alguna vez por qué tu perro aúlla? Este comportamiento puede parecer misterioso, pero tiene diferentes explicaciones según los veterinarios.

Los perros aúllan por diversas razones, desde la comunicación hasta la expresión de emociones o incluso como respuesta a ciertos estímulos. Esto nos puede brindar mucha información sobre su estado emocional, de ánimo y de salud.

En este artículo, te informamos de lo que realmente significa cuando tu perro aúlla y cómo interpretar este comportamiento para entender mejor a tu fiel compañero.

¿De dónde provienen los aullidos de mi perro?

Los perros son descendientes de los lobos y esa es una de las razones por las que aúllan. Los lobos usan sus aullidos para cosas importantes: comunicarse con otros lobos, avisar de peligrosos o celebrar cuando están reunidos. Es una forma de comunicación.

Al igual que los lobos, los perros pueden aullar por muchos motivos. Puede ser que sientan dolor, estén ansiosos o se encuentren sólo. No todo es negativo, a veces simplemente aúllan cuando están contentos o para llamar tu atención. Estas son las razones más comunes por las que emiten aullidos.

1. El perro aúlla para marcar territorio

Según los expertos en animales, los perros aúllan como alarma natural para alertarnos de la presencia de extraños y afirmar su territorio. Los veterinarios afirman que este comportamiento es un instinto de protección. Lo más normal sería que el perro ladrara, pero algunos optan por aúllar.

2. Aullido por ansiedad

El aullido puede ser una señal de que el perro tenga ansiedad. Cuando éste animal está estresado, aúlla para intentar calmarse. A veces, también da vuelta sobre sí mismo y agitan la cola energéticamente.

Es importante trabajar con tu mascota en la reducción de la ansiedad con técnicas de socialización, juguetes interactivos o técnicas de enriquecimiento ambiental.

3. El perro aúlla por celebración

Estos animales pueden aullar tras las vacaciones o al final del día cuando toda la familia está reunida en casa. No todo es negativo. El aullido por celebración es como si estuvieran felices porque han vuelto a juntarse con sus seres queridos.

4. Aullido para llamar la atención

Cuando tu mascota quiere llamar la atención, ya sea para jugar, que le des comida o simplemente para buscar cariño, pueden recurrir al aullido.

5. Aúlla por imitación

Los perros son grandes imitadores. Según los veterinarios, es frecuente que un perro responda aullando a otros sonidos más agudos que escuche como pueden las sirenas de la policía, bomberos o ambulancia.

6. El perro aúlla por dolor o molestias

Si el aullido presenta un sonido bajo y quebrado, puede que el perro esté expresando dolor o molestia. Es importante consultar con los expertos si el aullido es de forma continuada.

Con atención y tiempo, podrás aprender a reconocer el aullido de tu animal de compañía. Los perros aúllan por diferentes razones como las expuestas anteriormente.