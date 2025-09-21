La reacción viral de una familia de EEUU al probar la tortilla de patata: «¿Por qué no existe esto en América?»

Hay extranjeros que se hacen virales por no saber apreciar nuestra tortilla de patata, pero una familia de Estados Unidos ha conseguido hacerse famosa en TikTok por justamente lo contrario.

La culpable fue Emma, una estudiante española de intercambio en Estados Unidos, que decidió grabar a su familia de acogida probando la tortilla de patata por primera vez en su vida.

Lo sorprendente es que el vídeo ya acumula más de cuatro millones de visitas. Sus reacciones son increíbles y frases como «¿Por qué no tenemos esto en América?» o exclamaciones como «Oh, Dios mío» se suceden.

Una familia de Estados Unidos se hace viral en ‘TikTok’ al probar la tortilla de patata

A los españoles nos encanta ver a personas de otros países disfrutar de nuestra comida, por lo que no es de extrañar que el vídeo publicado por Emma ya tenga 4,2 millones de visitas en TikTok.

«Sólo se me oye reír de lo bueno que era», comenta Emma sobre la experiencia de dar a probar la tortilla de patata al padre, la madre y al hijo de la familia estadounidense.

Y es que la reacción de ellos no deja lugar a dudas: entre sonrisas y gestos de sorpresa no pueden parar de exclamar que está realmente deliciosa e insisten a su hijo para que la pruebe.

«Esto es realmente bueno», asegura la madre con la boca todavía llena. «Ni siquiera le pusimos sal y pimienta», dice mientras sonríe.

Pero la frase que mejor resume la cata de la tortilla de patata es la del padre, que no para de pedir que la prueben: «¿Por qué no tenemos esto en América?».

Las anécdotas de extranjeros probando la gastronomía española por primera vez

Con millones de visitas es normal que el vídeo se haya llenado de comentarios de todo el mundo, y la mayoría coinciden en que la tortilla de patata es algo único en el mundo.

Porque, para muchos, la gastronomía estadounidense está a años luz de la española: «Enseñando a los americanos lo que es la comida de verdad».

Además, han querido compartir sus propias anécdotas: «Cuando estuve de intercambio en Francia le dije al niño que le iba a hacer tortilla española y casi llora, pero cuando la probó me la empezó a pedir mil veces. Un día su madre quiso homenajearme con su versión de tortilla de patatas y comprendí ese llanto».

De hecho, la reflexión de un usuario es que la tortilla de patata trasciende a lo meramente gastronómico: «Si lo piensas es la cosa más simple del mundo, pero es increíble. No sé cómo no se hace en más países como en España. Puede sonar mal, pero una tortilla cocinada por un español siempre será mejor que otras, aunque lleven lo mismo. Es algo cultural».

Cómo hacer la tortilla de patata perfecta

Grandes chefs como José Andrés tienen sus propios trucos para hacer la tortilla perfecta, pero si no quieres equivocarte sólo tienes que seguir estos pasos: