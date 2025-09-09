El postre viral de TikTok con solo 3 ingredientes que puedes hacer aunque no sepas cocinar

Este postre viral de TikTok tiene sólo 3 ingredientes y, además, no lleva azúcar, parece imposible, pero lo podrás hacer perfectamente, aunque no sepas cocinar. La cocina se ha convertido en un lugar en el que debemos estar, especialmente si queremos cuidarnos desde dentro. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden acabar siendo los que nos invitarán a crear esta increíble receta una y otra vez. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de alimentos que pueden ser esenciales.

Sólo 3 ingredientes necesitas para crear un postre de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Estaremos muy pendientes de esas recetas que son tan sencillas que nos costará creer que estén listas a esta velocidad. Sin perder tiempo, pero también con una buena base de ingredientes naturales podremos crear un postre viral impresionante, es cuestión de ponerse manos a la obra con él.

Aunque no sepas cocinar puedes hacer un buen postre

En esencia puedes crear lo mejor de un tipo de receta que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Son tiempos de cambios y de pensar claramente en un giro radical de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El tiempo es oro, pero no debemos dejar escapar esta capacidad para poder cuidarnos un poco más que necesitamos. Una novedad destacada que puede acabar convirtiéndose en lo que nos haga redescubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Dejar a un lado el azúcar es algo que nos favorecerá, sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que puede darnos más de una alegría. En especial cuando descubrimos lo fácil que es comer bien, con sólo 3 ingredientes.

Un postre no tiene por qué ser difícil de crear, en esencia, podremos empezar a descubrir lo mejor de una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos marque de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante. Esta receta es una de las que vas a repetir una y otra vez.

Sólo 3 ingredientes tiene este postre viral de TikTok

GUARDA ESTE POSTRE DE CHOCOLATE CON SOLO 3 INGREDIENTES! -1 Litro de leche o bebida vegetal -90g Maicena o almidón de yuca o de patata -50g Cacao -Opcional: endulzante. Puedes añadir si lo deseas tu endulzante habitual (unos 30/50 gramos, aunque yo no le puse y está genial) 1. Añade todos los ingredientes a una olla y mezcla hasta que se disuelva todo 2. Cocina a fuego bajo medio sin dejar de remover (en menos de 10′ debería estar) 3. Pasa al molde y refrigera (4/6 horas debería ser ok) Si te ha gustado, recuerda darle al y compartir! Me ayudas mucho! Mil gracias!

Como no podría ser de otra manera el Chef Bosquet está detrás de una receta de esas que son sanas y sencillas, lo mejor que nos podríamos cocinar, sin saber cocinar. Sólo mezclamos leche, con un poco de maicena y cacao, estos tres ingredientes son los que a medida que se vayan calentando adquirirán consistencia y estarán de lujo.

Ponemos la mezcla en un molde y esperamos este tipo de receta que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que necesitamos tiempo, pero no queremos perder de vista ese sabor especial de un plato que queda espectacular.

Te proponemos crear un bizcocho de chocolate delicioso con pocos ingredientes, sólo 2, con lo cual, puedes descubrir lo mejor de cocinar dulces sin apenas esfuerzo.

Ingredientes:

4 huevos

250 gr de chocolate

Azúcar glass o fruta para decorar

Cómo preparar un bizcocho de chocolate con dos ingredientes