Recetas de postres

Compota de manzana: receta fácil, saludable y casera

Receta de compota
Compota de manzana.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Compota de manzana casera, receta saludable y deliciosa para postres, meriendas o acompañar platos. Anota el paso a paso.

Flan con compota de manzana

Receta compota de albaricoque

Compota de plátanos con crujiente de almendras

Hay recetas que nunca fallan, esas que huelen a hogar y nos transportan a la infancia. Una de ellas es la compota de manzana. Puede parecer sencilla, pero tiene ese encanto de lo auténtico: pocos ingredientes, un aroma irresistible y una textura que reconforta. Además, es mucho más saludable prepararla en casa, porque tú decides cuánta azúcar poner, o si prefieres no poner nada.

Aquí te compartimos cómo hacerla de forma rápida, con un par de trucos para que quede perfecta y ligera.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 5 manzanas medianas (unos 800 g)
  • 200 ml de agua
  • 1 cucharada de azúcar moreno (opcional)
  • 1 ramita de canela o media cucharadita en polvo
  • Un chorrito de jugo de limónCompota

    • Paso a paso

    1. Prepara las manzanas.
      Lo ideal es elegir manzanas dulces y jugosas, como Golden o Fuji, que ya tienen suficiente sabor y apenas necesitarán azúcar. Lávalas bien, pélalas (aunque puedes dejar la piel si quieres más fibra), quítales el corazón y córtalas en trozos pequeños.
    2. Cocción suave.
      Pon las manzanas en una olla junto con el agua, el limón y la canela. Tápala y deja que se cocinen a fuego medio durante unos 15 o 20 minutos. Remueve de vez en cuando: el olor que va saliendo ya empieza a abrir el apetito.
    3. Dale la textura que prefieras.
      Cuando las manzanas estén blanditas, toca decidir:
    • Si te gustan los trocitos, machácalas con un tenedor.
    • Si prefieres algo más fino, pasa la batidora y tendrás un puré cremoso.
    • Si queda demasiado espesa, añade un poco de agua caliente; si está muy líquida, déjala un ratito destapada para que reduzca.
    1. Endulza solo si hace falta.
      Aquí entra tu gusto personal. A veces, las manzanas maduras ya aportan dulzor de sobra. Si lo notas necesario, añade la cucharada de azúcar moreno, miel o incluso unas gotas de stevia. Mézclalo bien y deja que enfríe un poco antes de servir.

    Variaciones y trucos

    • Añade especias: una pizca de nuez moscada o clavo le da un toque distinto.
    • Combina frutas: manzana con pera queda deliciosa; con ciruelas, más ácida.
    • Guárdala en la nevera: dura bien 4-5 días en un frasco cerrado. También se puede congelar en pequeñas porciones.

    Calorías aproximadas

    Para los que cuidan la dieta, aquí va un cálculo rápido:

    Manzanas (800 g): 420 kcal

    Azúcar moreno (12 g): 48 kcal

    Agua, canela y limón: 5 kcal

    Total de la receta: 473 kcal
    Por porción (4 raciones): unas 118 kcal

    Nada mal para un postre casero y sin aditivos.

    Un clásico que nunca falla

    Lo bonito de esta receta es que no tiene complicaciones y siempre queda bien. Es perfecta para un desayuno ligero, una merienda diferente o como guarnición de un plato salado, por ejemplo con carne de cerdo asada. También puedes disfrutarla tibia en invierno, con ese aroma a canela que invade la cocina, o fría en verano, como un postre refrescante.

    Al final, preparar compota de manzana en casa es más que seguir pasos: es rescatar una tradición sencilla, saludable y llena de sabor. Una receta que nos recuerda que lo casero siempre tiene un encanto especial.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas