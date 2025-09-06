Compota de manzana: receta fácil, saludable y casera
Compota de manzana casera, receta saludable y deliciosa para postres, meriendas o acompañar platos. Anota el paso a paso.
Flan con compota de manzana
Receta compota de albaricoque
Compota de plátanos con crujiente de almendras
Hay recetas que nunca fallan, esas que huelen a hogar y nos transportan a la infancia. Una de ellas es la compota de manzana. Puede parecer sencilla, pero tiene ese encanto de lo auténtico: pocos ingredientes, un aroma irresistible y una textura que reconforta. Además, es mucho más saludable prepararla en casa, porque tú decides cuánta azúcar poner, o si prefieres no poner nada.
Aquí te compartimos cómo hacerla de forma rápida, con un par de trucos para que quede perfecta y ligera.
Ingredientes (para 4 porciones)
Paso a paso
- Prepara las manzanas.
Lo ideal es elegir manzanas dulces y jugosas, como Golden o Fuji, que ya tienen suficiente sabor y apenas necesitarán azúcar. Lávalas bien, pélalas (aunque puedes dejar la piel si quieres más fibra), quítales el corazón y córtalas en trozos pequeños.
- Cocción suave.
Pon las manzanas en una olla junto con el agua, el limón y la canela. Tápala y deja que se cocinen a fuego medio durante unos 15 o 20 minutos. Remueve de vez en cuando: el olor que va saliendo ya empieza a abrir el apetito.
- Dale la textura que prefieras.
Cuando las manzanas estén blanditas, toca decidir:
- Si te gustan los trocitos, machácalas con un tenedor.
- Si prefieres algo más fino, pasa la batidora y tendrás un puré cremoso.
- Si queda demasiado espesa, añade un poco de agua caliente; si está muy líquida, déjala un ratito destapada para que reduzca.
- Endulza solo si hace falta.
Aquí entra tu gusto personal. A veces, las manzanas maduras ya aportan dulzor de sobra. Si lo notas necesario, añade la cucharada de azúcar moreno, miel o incluso unas gotas de stevia. Mézclalo bien y deja que enfríe un poco antes de servir.
Variaciones y trucos
- Añade especias: una pizca de nuez moscada o clavo le da un toque distinto.
- Combina frutas: manzana con pera queda deliciosa; con ciruelas, más ácida.
- Guárdala en la nevera: dura bien 4-5 días en un frasco cerrado. También se puede congelar en pequeñas porciones.
Calorías aproximadas
Para los que cuidan la dieta, aquí va un cálculo rápido:
Manzanas (800 g): 420 kcal
Azúcar moreno (12 g): 48 kcal
Agua, canela y limón: 5 kcal
Total de la receta: 473 kcal
Por porción (4 raciones): unas 118 kcal
Nada mal para un postre casero y sin aditivos.
Un clásico que nunca falla
Lo bonito de esta receta es que no tiene complicaciones y siempre queda bien. Es perfecta para un desayuno ligero, una merienda diferente o como guarnición de un plato salado, por ejemplo con carne de cerdo asada. También puedes disfrutarla tibia en invierno, con ese aroma a canela que invade la cocina, o fría en verano, como un postre refrescante.
Al final, preparar compota de manzana en casa es más que seguir pasos: es rescatar una tradición sencilla, saludable y llena de sabor. Una receta que nos recuerda que lo casero siempre tiene un encanto especial.