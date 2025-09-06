Compota de manzana: receta fácil, saludable y casera

Hay recetas que nunca fallan, esas que huelen a hogar y nos transportan a la infancia. Una de ellas es la compota de manzana. Puede parecer sencilla, pero tiene ese encanto de lo auténtico: pocos ingredientes, un aroma irresistible y una textura que reconforta. Además, es mucho más saludable prepararla en casa, porque tú decides cuánta azúcar poner, o si prefieres no poner nada.

Aquí te compartimos cómo hacerla de forma rápida, con un par de trucos para que quede perfecta y ligera.

Ingredientes (para 4 porciones)

5 manzanas medianas (unos 800 g)

200 ml de agua

1 cucharada de azúcar moreno (opcional)

1 ramita de canela o media cucharadita en polvo

Un chorrito de jugo de limón

Paso a paso

Prepara las manzanas.

Lo ideal es elegir manzanas dulces y jugosas, como Golden o Fuji, que ya tienen suficiente sabor y apenas necesitarán azúcar. Lávalas bien, pélalas (aunque puedes dejar la piel si quieres más fibra), quítales el corazón y córtalas en trozos pequeños. Cocción suave.

Pon las manzanas en una olla junto con el agua, el limón y la canela. Tápala y deja que se cocinen a fuego medio durante unos 15 o 20 minutos. Remueve de vez en cuando: el olor que va saliendo ya empieza a abrir el apetito. Dale la textura que prefieras.

Cuando las manzanas estén blanditas, toca decidir:

Si te gustan los trocitos, machácalas con un tenedor.

Si prefieres algo más fino, pasa la batidora y tendrás un puré cremoso.

Si queda demasiado espesa, añade un poco de agua caliente; si está muy líquida, déjala un ratito destapada para que reduzca.

Endulza solo si hace falta.

Aquí entra tu gusto personal. A veces, las manzanas maduras ya aportan dulzor de sobra. Si lo notas necesario, añade la cucharada de azúcar moreno, miel o incluso unas gotas de stevia. Mézclalo bien y deja que enfríe un poco antes de servir.

Variaciones y trucos

Añade especias : una pizca de nuez moscada o clavo le da un toque distinto.

: una pizca de nuez moscada o clavo le da un toque distinto. Combina frutas: manzana con pera queda deliciosa; con ciruelas, más ácida.

Guárdala en la nevera: dura bien 4-5 días en un frasco cerrado. También se puede congelar en pequeñas porciones.

Calorías aproximadas

Para los que cuidan la dieta, aquí va un cálculo rápido:

Manzanas (800 g): 420 kcal

Azúcar moreno (12 g): 48 kcal

Agua, canela y limón: 5 kcal

Total de la receta: 473 kcal

Por porción (4 raciones): unas 118 kcal

Nada mal para un postre casero y sin aditivos.

Un clásico que nunca falla

Lo bonito de esta receta es que no tiene complicaciones y siempre queda bien. Es perfecta para un desayuno ligero, una merienda diferente o como guarnición de un plato salado, por ejemplo con carne de cerdo asada. También puedes disfrutarla tibia en invierno, con ese aroma a canela que invade la cocina, o fría en verano, como un postre refrescante.

Al final, preparar compota de manzana en casa es más que seguir pasos: es rescatar una tradición sencilla, saludable y llena de sabor. Una receta que nos recuerda que lo casero siempre tiene un encanto especial.