La abuela de Tom, un conocido influencer británico, ha tenido la oportunidad de probar nuestra tortilla de patata, uno de los emblemas de la gastronomía española. Su reacción no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde ha despertado una oleada de orgullo patrio y comentarios que celebran la riqueza culinaria nacional.

Este tipo de contenidos nos recuerda lo afortunados que somos de contar con una tradición gastronómica que no solo impresiona, sino que también tiene la capacidad de marcar la diferencia. La tortilla de patatas se convierte así en el símbolo perfecto de una combinación de sabores sencilla pero poderosa, capaz de conquistar paladares de todo el mundo.

Para nosotros, es una comida habitual, casi cotidiana. Sin embargo, para quienes vienen de culturas gastronómicas distintas, como la británica —habitualmente considerada más sobria—, puede resultar todo un descubrimiento. Y es precisamente en esa diferencia donde nace el asombro y la admiración.

Este pequeño gesto, como el de una abuela británica maravillada ante una receta tan nuestra, nos recuerda que la cocina puede tender puentes, despertar curiosidades y convertirse en protagonista de momentos memorables. Quizás sea el inicio de una tendencia en la que productos y sabores españoles ocupen un lugar destacado fuera de nuestras fronteras. Una escena sencilla, pero que podría marcar un antes y un después en la forma en que se percibe nuestra gastronomía.

Prueba la tortilla de patatas por primera vez

La impresión que debe causar, probar por primera vez una deliciosa tortilla de patatas, quizás nos acabe sorprendiendo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un ingrediente que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Lo más simple puede ser lo mejor, en este caso, una combinación de huevos con patatas puede dar lugar a una combinación casi mágica. Es indescriptible descubrir lo sencilla y lo deliciosa que es, este tipo de tortilla que se ha convertido en nuestra mejor aliada de sabores y de sensaciones.

Esta abuela británica ha descubierto la riqueza de una combinación de sabores que puede convertirse en viral. En este caso, su reacción al probarla lo dice todo, lo que acabe haciendo en ese momento es lanzarse directamente a probar una receta con alma.

La podemos mezclar con una serie de ingredientes que serán los que quizás acaben convenciendo a esta abuela de la grandeza de una receta española y deliciosa. Para la mujer, lo que hace falta es un poco de bacon, quizás tenga razón y un toque crujiente y ahumado le pegue a una tortilla que nada tiene que ver con este elemento.

Su opinión no deja indiferente a nadie

No deja indiferente a nadie la opinión de esta experta que puede acabar dando lugar a numerosos comentarios en las redes sociales. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar, ante unos cambios que son claves.

La tortilla de patatas más sencilla que existe es una receta que podemos preparar en casa, para disfrutarla siempre que sea posible. Con pequeños trucos o variaciones, podemos crear un tipo de receta de esas que impresionan y pueden darnos más de una alegría inesperada.

Ingredientes:

4-5 patatas medianas (aproximadamente 1 kg)

6 huevos grandes

1 cebolla (opcional, pero recomendable)

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Ahora que tienes tus ingredientes listos, vamos al truco que ha dejado a todos con la boca abierta en redes sociales: la técnica de la cocción de las patatas. En lugar de freír las patatas en aceite caliente, como se hace tradicionalmente, la mayoría de los usuarios han descubierto que cocerlas a fuego lento en aceite permite que las patatas se ablanden y absorban los sabores de una manera increíble. Este es el paso a paso para conseguirlo:

Paso 1: Preparar las patatas

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas (unos 2-3 mm de grosor). Si decides incluir cebolla, pícalas en juliana.

Coloca las patatas y la cebolla en un bol y añade una pizca de sal. Deja reposar durante unos 15 minutos para que suelten un poco de agua.

Paso 2: Cocción a fuego lento

En una sartén grande, vierte suficiente aceite de oliva para cubrir el fondo. Calienta a fuego muy bajo.

Añade las patatas y la cebolla al aceite caliente. La clave aquí es cocinar a fuego lento, permitiendo que las patatas se cocinen suavemente y se vuelvan tiernas. Este proceso debería durar entre 20 y 30 minutos, dándoles vueltas de vez en cuando para que se cocinen de manera uniforme.

Una vez que las patatas estén tiernas, retíralas del aceite con una espumadera y deja escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Paso 3: Batir los huevos

En un bol grande, bate los huevos con un poco de sal hasta que estén bien mezclados.

Agrega las patatas escurridas al bol con los huevos batidos. Mezcla suavemente, pero asegúrate de no deshacer las patatas.

Paso 4: Cocinar la tortilla

En la misma sartén (con un poco del aceite que sobró o un poco nuevo), calienta a fuego medio.

Una vez caliente, vierte la mezcla de huevo y patatas en la sartén. Cocina durante unos 5-7 minutos, hasta que la base esté dorada.

Con la ayuda de un plato grande, dale la vuelta a la tortilla y cocina por el otro lado durante otros 5-7 minutos. Si te gusta más jugosa, puedes reducir el tiempo de cocción.