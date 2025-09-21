Llevo años usando mi freidora y ojalá me hubiera comprado antes el pack de Lidl que lo cambia todo: parece nueva

Cuando uno se compra una freidora de aire lo normal es pensar que basta con enchufarla y encenderla para empezar a preparar todo tipo de platos. De hecho mucha gente, entre los que me incluyo, la usamos a diario para preparar lo típico: patatas fritas sin aceite, unas verduras al grill, algún pescado y, de vez en cuando, un bizcocho improvisado. Sin embargo, has de saber, que si utilizas tu freidora sin más, estarás desaprovechando parte de su potencial. La máquina va a seguir funcionando como el primer día, pero enseguida notarás que se te queda corta para todo lo que quería cocinar.

Es algo que a mí me pasa, pero la sorpresa me llegó hace unos días, cuando navegando por el bazar online de Lidl, descubrí que el supermercado alemán tiene un pack de accesorios pensado especialmente para las freidoras de la marca Silvercrest. No le di demasiada importancia al principio, pero el precio era tan asequible que decidí probar suerte. Y menos mal que lo hice, porque desde entonces mi freidora parece otra. No exagero: la sensación es que he estrenado electrodoméstico sin gastar más de lo necesario. No estamos hablando de un accesorio que se quede en el cajón, sino de un kit que realmente cambia la forma de cocinar con la freidora. Te permite hacer recetas distintas, ensucia menos y hace que todo sea más práctico. Y lo mejor es el precio: antes costaba 9,99 euros, pero ahora está rebajado por 7,99 euros. Es una cantidad pequeña, casi simbólica, pero con la que yo he notado un cambio enorme en el uso diario de mi freidora.

El pack de Lidl para la freidora que lo cambia todo

El set de Lidl para la freidora de aire, está formado por siete piezas: un molde para hornear de hasta 1,2 litros, una bandeja más pequeña de 0,25 litros, una parrilla metálica y cuatro pinchos de acero para brochetas. Todo viene con un revestimiento antiadherente con el sello ILAG, lo que garantiza que los alimentos no se pegan y que después se limpien con muchísima facilidad. Este detalle, que puede parecer menor, en la práctica marca la diferencia, porque nadie quiere pasarse media hora fregando después de cocinar.

Otro punto a favor es que aguanta temperaturas de hasta 230 °C, algo fundamental cuando se preparan carnes, panes o tartas que requieren bastante calor. Las medidas también están bien pensadas: el molde tiene unos 15 centímetros de diámetro y 8 de alto, perfecto para bizcochos medianos o panes caseros; la bandeja, más bajita, resulta ideal para empanadas pequeñas o para asar verduras.

Cómo cambia la experiencia en la cocina

Antes de tener este kit, mi freidora estaba limitada a las recetas de siempre. Desde que lo compré, preparo de todo: bizcochos, quiches, pan de molde, incluso brochetas de pollo y verduras que quedan jugosas por dentro y crujientes por fuera. La parrilla es práctica para cocinar a dos alturas, separando, por ejemplo, el pescado de la guarnición, sin mezclar sabores.

La diferencia es tan grande que parece que tengo un electrodoméstico nuevo. La freidora ya no es sólo algo que usar para hacer una cena rápida, o las patatas fritas y nuggets de siempre, sino una herramienta versátil que uso casi a diario. Y lo mejor es que los accesorios no ocupan espacio extra, porque se guardan fácilmente dentro de la propia cubeta.

Por qué merece la pena

Estamos acostumbrados a ver accesorios de cocina a precios elevados, casi tan caros como el aparato al que acompañan. En este caso es al revés: Lidl ofrece un pack completo por menos de 8 euros, y lo cierto es que cumple con creces. Es compatible con las freidoras Silvercrest XL SHFD, Silvercrest SHFD y Silvercrest Digital Air Fryer, así que la mayoría de quienes tengan un modelo de la marca podrán aprovecharlo sin problema.

Además, el recubrimiento antiadherente de verdad funciona, algo que no siempre pasa. Yo misma tenía moldes de horno que terminaron en la basura porque la comida se pegaba y la limpieza era un suplicio. Aquí es suficiente con pasar una esponja suave con agua y jabón para que quede impecable. Ese detalle hace que los uses más, porque no da pereza limpiarlos.

En conclusión, si tienes una freidora de aire y quieres sacarle más partido, este pack de accesorios es una compra muy recomendable. No sólo amplía las recetas posibles, sino que aporta comodidad y alarga la vida útil del aparato. Para mí ha sido como redescubrir mi freidora-

A veces pensamos que para innovar en la cocina hay que invertir en nuevos electrodomésticos, pero la realidad es que con pequeños complementos se puede conseguir el mismo efecto. Este kit de Lidl es la prueba: económico, práctico y con la capacidad de transformar un aparato que muchos ya tenemos en casa en algo mucho más versátil.