Ni un coche ni un piso: Kiko Rivera tira la casa por la ventana con un capricho de 500.000 euros

Desde que anunció su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera se encuentra en el centro de la noticia y ahora todo el mundo está hablando de él por el capricho que se ha dado. Le ha costado 500.000 euros y son muchos los que no entienden que haya tomado la decisión justo en este momento. No es ni un coche ni un piso, es algo mucho más grande y nosotros tenemos todos los detalles.

Durante su matrimonio con la madre de sus dos hijas, Ana y Carlota, el músico vivió de alquiler en una casa situada en Sevilla y ahora ha decidido adquirir una propiedad y ponerla a su nombre. Según han informado en el programa Fiesta de Telecinco, a partir de ahora vivirá en Mairena de Aljarafe, en una residencia con piscina privada y una amplia parcela. Pero, ¿por qué no hizo caso a Irene Rosales y se ha convertido en propietario ahora que ya no está con ella?

Se ha comentado que uno de los problemas que había entre Kiko e Irene estaba relacionado con la vida económica de la familia. Los antiguos colaboradores de Sálvame, que ahora trabajan en un espacio llamado No somos nadie, aseguran que Rosales no entendía algunos gastos de su marido y le reprochaba que el dinero terminase cayendo en saco roto. Después de todo esto, el hijo de Isabel Pantoja se ha comprado un chalé de lujo, siguiendo los pasos que dio su hermana Isa hace unos años. La diferencia es que esta última ha firmado los papeles junto a Asraf Beno, a pesar de que muchos pusieron en duda su matrimonio.

«Irene Rosales vive con sus hijas de alquiler, qué extraño que Kiko haya esperado a separarse de Irene para comprar una casa, huele a que no quería comprarse algo mientras estaba con ella por lo que pudiera pasar de cara a una separación», comenta Mónika Vergara en Fiesta. Tras este comentario, Luis Rollán, íntimo amigo de Kiko, ha roto su silencio y ha explicado que el único requisito que tenía el DJ era vivir cerca de su familia. Le daba igual la zona y las características de su nueva casa, simplemente quería estar al lado de sus pequeñas para no perderse nada sobre sus respectivas trayectorias.

La decisión de Kiko Rivera

A pesar de que Kiko Rivera ha ganado mucho dinero gracias a su vida privada, ahora ha modificado su hoja de ruta y no quiere saber nada de la crónica social. Esa es la razón por la que les ha pedido a sus familiares y amigos cercanos que mantengan silencio cuando la prensa les haga determinadas preguntas. No obstante, él sigue utilizando sus redes sociales cuando quiere dar ciertas explicaciones. Por ejemplo, después de descubrir que todo el mundo sabía el secreto de su nueva vivienda, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que dice: «He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las comodidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal».

Con las palabras anteriores, Kiko Rivera pretende desvincularse de aquellos que le acusan de ser ostentoso. Sin embargo, resulta muy complicado no cuestionar las decisiones del sevillano, especialmente si echamos la vista atrás y repasamos algunas de sus intervenciones públicas. Por ejemplo, hace unos años llegó a firmar que tenía problemas económicos y que se había visto obligado a pedir un subsidio al gobierno. No ha pasado demasiado tiempo desde entonces, por eso nos preguntamos: ¿Cómo ha conseguido medio millón de euros para pagar el chalé en el que pretende empezar de cero después de romper con Irene Rosales?

Kiko Rivera se reencuentra con su hermano

La relación entre Fran Rivera y Kiko Rivera parecía rota desde hacía más de dos años, marcada por reproches públicos que dañaron profundamente el vínculo entre ambos. Todo se inició cuando el torero lanzó duras críticas contra Isabel Pantoja en una entrevista, lo que provocó la reacción inmediata de su hermano pequeño, que decidió devolverle el golpe mencionando otros aspectos sobre Carmina Ordóñez. Aquella cadena de declaraciones encendió un conflicto que se volvió irreconciliable y que terminó con el silencio absoluto entre los dos. Sin embargo, el destino quiso que este fin de semana se reencontraran de manera inesperada en un aeropuerto de Galicia, donde fueron vistos charlando en un tono cordial que nadie hubiera imaginado meses atrás.

El programa D Corazón ha mostrado a los hermanos acompañados de otras dos personas y compartiendo unos minutos de conversación que enseguida despertaron gran interés mediático. La periodista Laura Fa, tras hablar con un íntimo amigo de Fran, confesó que el torero se había quedado sorprendido por lo sucedido, ya que la relación era nula desde mayo de 2022. Este detalle subraya aún más lo extraordinario del momento, pues hasta ahora ambos habían mantenido posturas tajantes, incapaces de acercarse ni siquiera en situaciones familiares relevantes.

La gran incógnita ahora es si este encuentro fortuito en Galicia puede convertirse en un punto de inflexión para que Kiko Rivera retome no solo el contacto con Fran, sino también con otros miembros de su familia. Los colaboradores del programa se dividieron en sus pronósticos, aunque el periodista Alberto Guzmán se mostró más escéptico. Según él, el DJ no tiene intención de ampliar la reconciliación a su madre, Isabel Pantoja, con quien la ruptura es más profunda y definitiva. Es decir, la tonadillera no pisará el casoplón que se ha comprado Kiko en Sevilla.