La nueva ilusión de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales

Sí, Kiko Rivera tiene una nueva ilusión después de separarse de Irene Rosales. El DJ lo ha pasado realmente mal y ha sufrido mucho antes de dar el paso, pero ha aprendido la lección y considera que es lo mejor para todos, especialmente para las dos hijas que tiene en común con la andaluza. Hace unas horas ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram que sus seguidores han recibido con los brazos abiertos: «Cerrando algo que me hace mucha ilusión para este año y además en Sevilla. En unos días os cuento». De esta forma, ha demostrado que por fin ha conseguido dar carpetazo a la crónica social para centrarse en su faceta artística.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Kiko Rivera lleva años entreteniendo al público encima de los escenarios, pero su principal fuente de ingresos siempre ha dependido de la prensa del corazón. Se ha sentado en numerosos platós de televisión hablando mal de su familia y ha señalado a todos los miembros de su mediático clan: a su madre, a su prima Anabel, a su hermana Isa, a su tía Agustín, a su hermano Francisco y a su ex, Jessica Bueno. Sin embargo, ya no quiere saber nada de su etapa conflictiva y promete que va a focalizar sus esfuerzos en crecer como cantante y compositor.

Uno de los problemas que Kiko Rivera tenía con Irene Rosales, según ha insinuado la periodista María Patiño, es que el DJ no sabe gestionar su sueldo. No obstante, el sevillano está intentando corregir este error y se ha comprado una casa de 500.000 euros en Mairena de Aljafare. «Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención», informan desde Fiesta. Como era de esperar, el músico no quiere separarse de sus hijas y ha adquirido una residencia que le permite estar cerca de ellas y de sus obligaciones profesionales.

El mensaje de Kiko Rivera

A pesar de que Kiko Rivera ha rechazado ofertas por hablar de su separación en diferentes revistas, no podemos decir que ha blindado su vida privada porque utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes que cobran mucho interés. Por ejemplo, hace unas horas publicó un texto que decía: «Lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Lo más difícil es conocerse a uno, descubrirse. Es lo más difícil. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Está claro que me cuesta. A veces se me escapa el ego, pero soy consciente que me ha ganado el ego».

El hijo de Isabel Pantoja aparece haber perdido la esperanza en su entorno. Hasta la fecha, Irene Rosales y su familia política eran sus grandes apoyos, aunque ahora ha cambiado de opinión y dice: «Céntrate en ti mismo, la gente va y viene».

¿Cuánto dinero ha ganado Kiko Rivera?

A pesar de todo lo que haya podido pasar, es cierto que Irene Rosales ha tenido paciencia. Kiko Rivera sorprendió hace un par de años al recordar en una entrevista la etapa en la que se dedicaba a los bolos en discotecas, mucho antes de consolidarse como DJ.

Según confesó, su primer evento fue en Castellón, donde le pagaron 1.500 euros sólo por acudir y hacerse fotos con los asistentes. El éxito de aquella noche fue tan grande que su caché empezó a dispararse en cuestión de semanas, llegando a triplicarse y cuadruplicarse de manera vertiginosa. Tal fue el fenómeno que, en poco tiempo, comenzó a cobrar cantidades que iban desde los 5.000 hasta los 60.000 euros por bolo, una cifra desorbitada que él mismo reconoce que llegó a alcanzar en el punto más alto de su popularidad.

En aquella etapa, Rivera vivió un ritmo frenético en el que, en ocasiones, podía encadenar tres actuaciones en una misma noche, lo que multiplicaba aún más sus ingresos y le permitió amasar una importante cantidad de dinero en poco tiempo. Sin embargo, aquel trabajo, basado únicamente en su presencia y en la fama heredada de su apellido, terminó volviéndose en su contra. El dinero que ganó no lo usó para prosperar, sino para llevar una vida poco recomendable que Irene le ayudó a dejar atrás.

El propio Kiko admite que, aunque sus ingresos actuales son más modestos, se siente más realizado con la música, hasta el punto de haber sido elegido por el conocido youtuber Willyrex para pinchar en su boda, una experiencia que, además, le permitió cumplir el sueño de conocer en persona a uno de sus referentes, ElRubius. Ahora hay que esperar para ver si mantiene el ritmo o si la ausencia de Irene Rosales le nubla la vista.