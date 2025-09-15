Kiko Rivera está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. El hijo de Isabel Pantoja, que acaba de separarse de Irene Rosales tras una década juntos y dos hijas en común, ha encontrado en sus amistades su mayor apoyo, pues de no estar con las pequeñas de la casa, pasa mucho tiempo solo. LOOK ha tenido acceso a un vídeo en el que el Dj está desahogándose con sus más allegados en una terraza. Mientras que el hermano de Francisco y Cayetano Rivera aparece hablando prácticamente solo, su círculo se limita a escucharle atentamente. ¿De qué estaba hablando el primogénito de la intérprete de Marinero de Luces? Desde este medio hemos podido descubrir algunos detalles.

La significativa conversación de Kiko Rivera con sus amigos

Las últimas imágenes de Rivera junto a unos amigos son más que reveladora. En ellas, da cuenta que no parece que todo sea tan sencillo como el Dj ha querido mostrar públicamente -o, al menos, en sus redes sociales-. En el vídeo al que ha tenido acceso LOOK, Kiko -que ha acudido a esta reunión con gorra (una incondicional en su atuendo)- aparece de lo más indignado y prácticamente haciendo un monólogo a sus íntimos.

Esta quedada ha tenido lugar, según muestra el vídeo, en la terraza de un parque al final a última hora del día donde sus allegados -aproximadamente cinco- se limitan a escuchar atentamente y analizar su speach sin interrupción alguna y donde se puede escuchar al hijo de Isabel Pantoja -mientras no deja de gesticular- decir: «¡Lo sabía!». Unas palabras cuanto menos significativas ya que, teniendo en cuenta su reciente ruptura, podría tratarse de una conversación en la que hablara de Rosales.

Kiko Rivera. (FOTO: LOOK)

Desde que anunciara su separación -sin, al parecer retorno alguno con Irene Rosales-, Kiko Rivera ha estado muy activo en sus redes sociales. Además de tener al corriente a sus fans sobre sus proyectos musicales, así como de sus shows por España, el pequeño de los hijos de Paquirri también ha preocupado mucho tras redactar mensajes de lo más llamativos sobre su situación actual.

A través de su canal de Twitch, el ex concursante de Supervivientes reconoció en un directo que no se encontraba bien: «Se me case la casa encima, no estoy bien. Necesito tener la cabeza despejada, necesito entretenerme (…). Tengo momentos de bajón. Pido disculpas, ya que no estoy al cien por cien. Todo necesita su tiempo… Pero necesito empezar a hacer mi vida y entretenerme en estos momentos de soledad».

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión. (Foto: Gtres)

La noticia de la ruptura vino de la mano de unas imágenes de Irene Rosales con un misterioso hombre. Aunque la andaluza trató de hacer caso omiso, finalmente explotó en sus redes sociales y ante la prensa, con la que se mostró rota y superada. Como es lógico, su separación ha causado un gran interés mediático y cada movimiento de la ya ex pareja es noticia.

A pesar de que su relación como pareja ha llegado a su fin, no ha sido así como familia. Recientemente, Kiko e Irene se reencontraron para llevar a sus hijas pequeñas, Ana y Carlota, a su primer día de escuela como si nada hubiera pasado entre ellos. Cierto es que en sus comunicados dejaron claro que la ruptura no iba a afectar, en un principio, a su nucleo familiar.