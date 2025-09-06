Kiko Rivera se enfrenta a una nueva vida sin su mayor pilar: Irene Rosales. Su separación supone que el hijo de Isabel Pantoja tenga que enfrentarse a un complicado futuro protagonizado por una compleja situación económica, el regreso de los fantasmas de su pasado y, sobre todo, a la soledad.

Una compleja situación económica

Una de las grandes incógnitas como consecuencia de la separación del matrimonio, es el futuro de sus hijas en común, Ana y Carlota. Sabido es que el Dj ha tenido que empezar de cero muchas veces en su vida. Su problema con las adicciones, sumado a su alto nivel de vida -sin poder permitírselo muchas veces-, ha supuesto que el hermano de Fran y Cayetano Rivera haya tenido problemas financieros -que solucionó tras participar en distintos realities de la cadena de Fuencarral-. De hecho, cuando el artista conoció a Irene, estaba en una comprometida situación con Hacienda. «Empecé con él en el peor momento, pero me dio igual», contó la ex colaboradora televisiva en una entrevista en Lecturas para dejar claro que su amor era desinteresado.

Irene ha hecho de tripas corazón por sus hijas/@riverakiko

Su pésima administración del dinero supuso que durante dos años de su vida gastara ocho millones de euros. «Yo lo que hacía era salir de fiesta. La noche, las drogas, las mujeres…», dijo recientemente en una entrevista con Jordi Wild. Una sincera confesión de la que habló su amigo Rafa Mora en Sálvame, que fue testigo de los despilfarros del cantante: «Compró un televisor que le costó casi 20.000 euros. Kiko ganaba mucho dinero, pero no estaba centrado. Siempre iba acompañado, no sabe estar solo. A veces no contaba el dinero que gastaba».

Ahora, una de las consecuencias de su separación es que Kiko tendrá que administrar él mismo su dinero. Además, debido a esta decisión, y a expensas de conocer cómo se organizarán con las niñas, lo más probable es que el hijo de Paquirri y Pantoja tenga que pagarle una manutención a Rosales para las necesidades de las menores -en el caso de que se fijara una pensión de alimentos y que las pequeñas vivieran con su madre-.

Los fantasmas de Kiko Rivera

Sin su mayor apoyo, Irene Rosales, Kiko Rivera tendrá que hacer frente en solitario y sin defensa alguna a sus fantasmas del pasado. Aunque hace años que el Dj no protagoniza escándalos, lo cierto es que su nombre siempre ha sido noticia por polémicas de las que él mismo ha hablado en los platós.

En 2018, el hermano de Isa Pantoja hizo su confesión más dura: su adicción a ciertas sustancias. Y no solo eso, el artista se rompió al contar que entonces no había sentido el apoyo suficiente de su madre. Una delicada situación de la que Irene Rosales, tal y como desveló en Viva la vida -el programa de fin de semana de Telecinco en el que fue tertuliana-: «Lo he llevado muy mal. Al fin y al cabo quien se ha comido el tema he sido yo. He visto a mi marido con temblores y ataques de ansiedad. Discutía muchísimo con él. Llamé a Isabel porque creía que era la solución. Llega un momento que la adicción se convierte en una enfermedad. Sino tienes una ayuda, es imposible curarte».

Kiko Rivera en un evento en Chipiona. (Foto: Gtres)

Entonces, Rosales contó que su marido no estaba recuperado del todo, y que la razón por la que tenía ese estilo de vida era por sus problemas personales. Asimismo, Kiko admitió en loa casa de GH Dúo que Irene fue su salvavidas entonces. «Tiene el cielo ganado. Quiero ser la persona perfecta para ella», dijo el Dj sobre el papel de su mujer entonces.

Aunque si bien es cierto que desde hace años que el cantante tiene un estilo de vida más saludable, Irene puntualizó que sus adicciones no eran consecuencia de su forma de vivir, sino de sus malos momentos personales. Una situación que se repite años después, pues ahora el Dj atraviesa una delicada situación sin la persona que había sido su mayor apoyo y por la que decidió cambiar el rumbo de su vida.

Distanciado de su familia Rivera Pantoja

Además de hacer frente en solitario a sus fantasmas del pasado, Kiko solo cuenta con el apoyo de sus amigos en esta complicada situación. Desde el 2020, el Dj no tiene relación con su madre, Isabel Pantoja, cuando descubrió la herencia envenenada de Paquirri. A pesar de las tragedias que este clan ha vivido en los últimos años -como la muerte de doña Ana Martín o el ingreso de Alma, la hija recién nacida de Anabel Pantoja-, madre e hijo no han logrado acercar posturas.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

De la misma manera, el intérprete de Así soy yo tampoco contará con los consejos de su hermana Isa Pantoja, con la que tuvo un monumental enfado días antes de la boda de su prima Anabel. Sabido es que la relación entre Kiko e Isa siempre ha estado marcada por la polémica. Hace solo unos meses, la hija pequeña de la intérprete de Marinero de Luces contó en ¡De Viernes! las penalidades que vivió en Cantora por culpa de su hermano Kiko, del que dijo que no había estado a la altura en muchos momentos de su vida, como en su embarazo prematuro. Es por ello que la tertuliana ha decidido no pronunciarse sobre esta ruptura y, por ende, no mostrar su apoyo públicamente al Dj.

Nuevas infidelidades a Irene Rosales

Durante sus diez años de relación, Irene ha tenido que sacar la cara por Kiko en numerosas ocasiones. Las supuestas infidelidades del cantante, que inevitablemente hicieron mella en su matrimonio, supuso que Rosales saliera a la palestra a defender al padre de sus dos hijas.

Las supuestas amantes de Kiko Rivera. (FOTOS: Canal Quickie, TELECINCO)

Son muchas las mujeres que han acudido a la televisión a destapar sus fugaces idilios con Kiko Rivera. La última de ellas, Alba Muñoz, que fue su ex -y ex mujer de Antonio Tejado-, que ha destapado en las últimas horas que el hijo de Isabel Pantoja se puso en contacto con ella cuando aún estaba casado con la madre de sus dos hijas pequeñas: «Hubo una llamada que sucedió hace 3 años y medio. Rafa Mora me dice que su compadre me va a llamar. Yo le devuelvo la llamada, él no me lo coge… y al día siguiente por la mañana me volvió a llamar, pero no lo vi hasta la tarde. Le devolví la llamada pero me di cuenta de que me había bloqueado de WhatsApp».